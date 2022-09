Ultime Notizie » disabilità » Chi era Gabriela Brimmer e perché Google la onora con il suo Doodle

Questo 12 settembre Google ha deciso di onorare nel suo doodle la scrittrice messicana Gabriela Brimmer, una preziosa scrittrice ricordata anche per il suo attivismo a favore delle persone con disabilità. Conosco la tua storia.

Gabriela Brimmer era una scrittrice ebrea messicana che Google ha deciso di onorare con un doodle oggi ricordando il suo 75esimo compleanno (è morta il 2 gennaio del 2000). Con i suoi libri, ha contribuito notevolmente a rendere visibile l’esperienza in prima persona delle persone con paralisi cerebrale, creando in definitiva maggiori opportunità per le persone nella comunità dei disabili.

La sconvolgente storia di resilienza di Gabriela Brimmer

La scrittrice è nata a Città del Messico nel 1947 dopo che i suoi genitori sono fuggiti dall’Austria nazista. A quel tempo, gli fu diagnosticata una grave paralisi cerebrale, un disturbo muscolare che può influenzare i movimenti, il tono muscolare e la postura di una persona.

I caregiver di Brimmer le hanno insegnato a comunicare attraverso parole scritte e poesie, poiché non parlava.

La sua gamba e il suo piede sinistro, l’unica parte del suo corpo che poteva muovere, divennero il suo mezzo di comunicazione con il mondo. Come mostrato nell’opera d’arte di oggi, ha scritto bellissimi passaggi usando una macchina da scrivere che azionava con l’alluce del piede sinistro.

Brimmer in seguito ha collaborato con romanzieri e giornalisti messicani per scrivere tre libri di successo che descrivevano accuratamente la sua vita. Ha anche lavorato con i produttori per riutilizzare la sua autobiografia nel film Gaby, a True Story (1987), che ha ottenuto nomination ai Golden Globe e agli Oscar.

Brimmer ha poi fondato l’Associazione per i diritti delle persone con disabilità motorie ed è stata coinvolta in molte altre organizzazioni che si battono per i diritti della disabilità e l’accessibilità. È morta il 3 gennaio 2000. Ma nel 2016 è stato creato in suo onore il Gaby Brimmer National Center for Rehabilitation and Educational Integration.