Ultime Notizie » Come vedere Empoli Roma Streaming » Empoli-Roma Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Empoli-Roma Streaming Gratis. Si gioca oggi lunedì 12 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane come posticipo che chiude la 6a giornata di Serie A. La Roma di Mourinho ha 10 punti in classifica frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Vincendo questa sera a Empoli (la squadra locale ha raccolto 4 pareggi dopo la sconfitta dell’esordio) i giallorossi raggiungerebbero l’Udinese al quarto posto con 13 punti, Udinese contro cui hanno perso 4-0 nell’ultima di campionato. Di seguito le formazioni e come fare per vedere Empoli-Roma in video streaming gratis e diretta live tv.

Sam Lammers ha fatto gol ed assist nelle ultime due partite dell’Empoli, con ciascuno dei suoi tre gol in Serie A che è arrivato dopo l’ora di gioco. Eldor Shomurodov ha segnato l’unico gol della Roma nelle ultime due partite, con i suoi ultimi quattro gol al livello di club che sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.

⚽ Empoli-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Destro è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro: in attacco ancora Satriano. In mezzo favorito Haas su Grassi. Rispetto alla sconfitta in Bulgaria torna tra i titolari Abraham. Zaniolo è stato convocato, Camara si gioca una maglia con Cristante. Affaticamento muscolare per Zalewski. Ancora out Karsdorp.

L’attaccante della Roma Paulo Dybala è il giocatore che è stato coinvolto in più tiri in questa Serie A: 33 (17 conclusioni e 16 passaggi per il tiro di un compagno), da cui sono nati due reti e un assist.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Roma

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Pjaca; Lammers. Allenatore: Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Marin, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Haas, Cambiaghi, Satriano, Ekong.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Cristante, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Iorio e Affatato. IV Uomo: Pezzuto. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Galetto.

⚽ Dove vedere Empoli-Roma in TV

Empoli-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre vedere la partita attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca DAZN di Empoli-Roma affidata a Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Il match verrà trasmesso anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Su Sky il match sarà raccontato dalla coppia Andrea Marinozzi-Giancarlo Marocchi.

Nessuna squadra ha pareggiato più incontri interni dell’Empoli nel 2022 in Serie A (sei, come Atalanta e Salernitana) – nel periodo i toscani hanno ottenuto un solo successo (4P), meno di ogni altra formazione (escluse retrocesse e neopromosse).

⚽ Empoli-Roma Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Empoli-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. I clienti Sky potranno vedere Empoli-Roma in diretta streaming tramite Sky Go. La terza possibilità per guardare la partita in streaming è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky.

L’Empoli ha pareggiato quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta da gennaio 2015: in quel caso i toscani arrivarono a cinque, unica volta nella propria storia nel massimo campionato.

⚽ Alternative per guardare Empoli-Roma streaming online

Alternative per vedere Empoli-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Empoli-Roma Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.