Dove vedere Francia Svizzera streaming live e diretta tv. La partita è valida per la parte alta del tabellone degli ottavi degli Europei di calcio Euro 2020, e si giocherà oggi lunedì 28 giugno 2021 all’ Arena Nazionale di Bucarest. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00. Chi vince giocherà ai quarti contro la vincente di Croazia-Spagna che si gioca alle 18. Essendo queste nazionali nella parte alta del tabellone, una di queste 4 squadre potrebbe risultare l’avversaria dell’Italia nel caso la squadra di Mancini riuscisse ad arrivare in semifinale battendo il Belgio.

Dove vedere Francia Svizzera streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Francia Svizzera questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Le probabili formazioni di Francia Svizzera

Didier Deschamps, Ct Francia: “La Svizzera è una squadra molto solida e con giocatori molto pericolosi, soprattutto nel reparto avanzato.

Penso a Seferović, Embolo e Shaqiri, tutti attaccanti di grande qualità. Non dobbiamo sottovalutarli perchè sarà una sfida ad eliminazione diretta. A Budapest faceva molto caldo, ma fortunatamente abbiamo avuto cinque giorni per recuperare dalle fatiche, uno in più rispetto ai soliti quattro tra le partite del girone”.

FRANCIA: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema.

Ricardo Rodriguez, difensore Svizzera: “Dobbiamo rimanere concentrati e creare occasioni da gol. Tutti pensano che la Francia vincerà e questo forse per noi è un vantaggio. Non avremo molte occasioni, ma quando ci capiteranno, dovremo fare gol”.

Breel Embolo, attaccante Svizzera: “Per me personalmente non è importante [segnare]. La cosa più importante è superare il turno. In generale sto bene. Abbiamo un’ottima squadra. Anche nella fase di qualificazione, è sempre stata una questione di lavoro di squadra”.

SVIZZERA: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović.

Arbitro: Fernando Andres Rapallini (Argentina). Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa.