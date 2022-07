Ultime Notizie » Carlos Sainz » Formula 1: Verstappen vince GP Francia davanti alle Mercedes, Leclerc Out

DIRETTA FORMULA 1 – Max Verstappen su Red Bull vince a Le Castellet in Francia e va in fuga nel Mondiale Piloti con 233 punti, in quanto Charles Leclerc (170 punti) si è dovuto ritirare dopo l’incidente a muro al 18° giro mentre stava in testa alla gara (era partito in pole position).

Nel Gran Premio di Francia sorpresa Mercedes: Lewis Hamilton chiude al secondo posto davanti al compagno di team Russell che negli ultimi giri riesce a

superare la Red Bull di Sergio Perez (terzo in classifica con 163 punti).

Grande rimonta della Ferrari di Carlos Sainz: partito dall’ultima fila chiude al quarto posto pagando pure 5 secondi di penalità dopo un errore di ripartenza ai box.

L’ordine di arrivo del GP Fracia Formula 1 2022

Per Versteppen si tratta della 27esima vittoria in carriera, al 7a quest’anno, la 2a in Francia. Ha vinto 6 gare quando in pole c’era Leclerc, un valore più elevato di quando Leclerc ha vinto partendo dalle sue stesse pole (4).