Gp Francia F1: Leclerc si ritira dopo incidente mentre era la comando

Clamorosa uscita di pista della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Francia, 12esima di Formula 1. Il pilota monegasco stava spingendo, mentre conduceva la gara nel 18esimo giro, per mantenere alla distanza il rivale Max Verstappen su Red Bull, il quale era rientrato ai Box per il cambio gomme.

Leclerc, partito in pole position, ha perso trazione posteriore perdendo così il controllo della sua monoposto e andando a muro dopo un testacoda come potete vedere nell’immagine di copertina. Quella di Le Castellet si tratta del terzo “zero punti” dell’anno per il piota della Ferrari dopo le rotture di Power Unit in Spagna e a Baku.

In questo momento conduce Verstappen davanti a Hamilton e Perez. Grande rimonta di Carlos Sainz: partito dal fondo della griglia di partenza per scontare la penalità per la sostituzione della Power Unit, si trova in quarta posizione. Scopri come vedere Streaming tv del Gp di Francia attualmente in corso.