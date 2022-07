Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1 GP Francia Streaming TV: dove Partenza Diretta Gratis, Leclerc Ferrari in Pole

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Sarà la Ferrari di Charles Leclerc a partire in pole position nel Gran Premio di Francia di Formula 1, 12esima prova del mondiale 2022: partire davanti è un’ottima base in ottica gara. Dopo un mese di attesa il monegasco, con la sua settima pole stagionale, torna a partire davanti a tutti alla partenza di un Gran Prix. Il pilota della Ferrari (secondo in classifica con 170 punti) deve ringraziare il gioco di scie fatto con Carlos Sainz, il quale partirà ultimo per aver sostituito la power unit, durante la terza e ultima sessione delle qualifiche. Secondo posto per Max Verstappen (leader in classifica piloti con 208 punti), staccato di tre decimi, poi Sergio Perez, Lewis Hamilton e Lando Norris. Andiamo a scoprire gli orari e dove vedere il GP di Francia di Formula 1 in streaming e tv.

Orari del Gran Premio Francia di F1 2022

Domenica 24 luglio > Partenza Gara alle ore 15 italiane.

Dove vedere GP Francia 2022 F1 Streaming Live e TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Francia di Formula 1 in tv dal circuito “Paul Ricard” di Le Castellet, sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.