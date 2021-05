Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Monaco 2021 F1 Streaming Gratis: dove vedere Partenza Gara Ferrari a Montecarlo

DIRETTA GP MONACO 2021 F1 STREAMING. Si corre questo week-end sullo storico circuito cittadino di Montecarlo, il 5° appuntamento della Formula 1 2021: il Gran Premio di Monaco. A grande sorpresa in pole position ci sarà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Come di consueto verrà trasmesso su Sky, in diretta con Sky Sport F1 (canale 207), ma questa volta anche in chiaro su TV8. Occhi puntati sul duello esplosivo della prima fila con Max Verstappen su Red Bull in seconda posizione. Dietro questi due piloti partiranno Bottas (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari). Scopri dove vedere la partenza gara del GP di Monaco 2021 F1 Streaming Gratis e alternativa tv.

Dove vedere il GP Monaco 2021 F1 Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Potrete seguire il GP Monaco in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207 della piattaforma Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e su TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre). Partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Live streaming gratis in chiaro sul sito internet di TV8. Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Gli orari del Gran Premio di Monaco di Formula 1

Domenica 9 maggio 2021 > Ore 15:00 partenza gara.