Ultime Notizie » Carlos Sainz » La griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 2022

Questa è la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna della stagione 2022 di Formula 1, dove lo spagnolo Carlos Sainz alla guida della sua Ferrari ha ottenuto la sua prima pole position in F1. Sainz ha dovuto aspettare 150 GP per riuscire a partire davanti a tutti. Nella storia della F1 solo Perez ne ha dovuto attendere di più: 214.

Altri numeri sulla pole position: 4a prima fila in carriera (3a quest’anno), 237a pole per la Ferrari. L’ultima pole Ferrari a Silverstone risaliva a 10 anni fa, con Alonso. Si tratta della 12a pole a Silverstone, le stesse di Montecarlo. La Ferrari ha messo a segno più pole solo a Monza (21) e al Nurburgring (15).

Questa griglia di partenza è provvisoria e sarà definitiva solo poche ore prima della gara una volta convalidata dalla FIA

In prima fila al fianco della Ferrari di Carlos Sainz partirà la Red Bull di Verstappen. Terzo tempo per il monegasco Leclerc con l’altra Rossa davanti a Perez. In terza fila Hamilton (Mercedes) e Norris (McLaren). Decimo tempo per la Williams di Latifi. Nella Q2 fuori le Alpha Tauri di Gasly e Tsunoda così come l’altra Alfa Romeo di Bottas e la McLaren di Ricciardo.

In Q1 subito out Vettel (Aston Martin) con il compagno di team Stroll.

Pos | Pilota | Team | Tempo delle qualifiche

1 – Sainz C Ferrari 1:40.983

2 – Verstappen M Red Bull +0”072

3 – Leclerc C Ferrari +0”315

4 – Perez S Red Bull +0”633

5 – Hamilton L Mercedes +1”012

6 – Norris L McLaren +1”101

7 – Alonso F Alpine +1”133

8 – Russell G Mercedes +1”178

9 – Zhou G Alfa Romeo Racing +1”736

10 – Latifi N Williams +22”112

11 – Gasly P Alphatauri +2”719

12 – Bottas V Alfa Romeo Racing +3”249

13 – Tsunoda Y Alphatauri +3”328

14 – Ricciardo D McLaren +3”372

15 – Ocon E Alpine +4”207

16 – Albon A Williams +1”095

17 – Magnussen K Haas +1”176

18 – Vettel S Aston Martin +1”683

19 – Schumacher M Haas +1”725

20 – Stroll L Aston Martin +2”447

La partenza del Gran Prix avverrà alle ore 16 di domenica 3 luglio. Leggi anche > Orario partenza GP Gran Bretagna Formula 1 Streaming Gratis e Diretta TV, dove vedere le Ferrari a Silverstone.