Ultime Notizie » Circuito Silverstone » GP Gran Bretagna F1 Streaming Diretta TV: Orari e dove vedere Ferrari a Silverstone

Diretta Formula 1 2021: GP Gran Bretagna Streaming Live. Si corre a Silverstone il 10° appuntamento del Mondiale di Formula 1 stagione 2021 e che verrà trasmesso in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Grande attesa per una delle gare più amate, non solo perchè Lewis Hamilton vorrà riprendersi la rivincita su Max Verstappen in casa sua, ma anche perché per la prima volta sabato si disputerà una Sprint Qualifying, Cos’è questa novità? Si tratta di una gara di 100 km che andrà ad assegnare le posizioni sulla griglia di partenza. Si disputerà come di consueto al sabato, al posto delle qualifiche e durerà circa mezz’ora. Non ci saranno limiti e obblighi su gomme e pit stop. Si assegneranno anche qualche punto: 3 al primo che poi alla domenica partirà in pole position, 2 al secondo e 1 al terzo.

Orari del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone

Venerdì 16 luglio

15:30-16:30 – Libere 1

19:00-20:00 – Qualifiche alla Sprint con Q1 Q2 Q3

13:00-14:00 – Libere 2

17:30 – Sprint Qualifying

16:00 – Partenza Gara

Dove Vedere GP Gran Bretagna F1 2021 streaming gratis e diretta tv



Dal circuito di Silverstone le immagini del Gp di Gran Bretagna di Formula 1 sarà trasmesso in tv in esclusiva sulla piattaforma pay-per-view di Sky. In diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere la Formula 1 con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV.