Ultime Notizie » cervello » Scoperti misteriosi segnali che ruotano come vortici nel Cervello [VIDEO]

Un gruppo di ricercatori provenienti da istituzioni scientifiche australiane e cinesi ha rivelato che un insieme di segnali misteriosi che si muovono come vortici nel cervello umano potrebbero contribuire all’esecuzione di attività cerebrali complesse.

Gli autori dello studio, recentemente pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour, hanno commentato che queste onde cerebrali sono state rilevate attraverso scansioni cerebrali di 100 giovani adulti, ottenute tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI), quando erano a riposo o impegnati in attività cognitive.

Inoltre, hanno dettagliato che queste onde si organizzano in modelli simili a vortici a spirale nella superficie rugosa esterna del tessuto neuronale, conosciuta come corteccia. Questa parte superficiale del cervello è responsabile di numerose funzioni cognitive, come la percezione, la memoria, l’attenzione, il linguaggio e la coscienza.

Vortici che collegano parti del cervello

Nonostante la funzione esatta di questi segnali sia ancora sconosciuta, gli scienziati hanno suggerito che, analizzando i loro modelli turbolenti, potrebbero agire come ponti di comunicazione per collegare diverse regioni del cervello, contribuendo così alla coordinazione efficiente dell’attività cerebrale.

“Come i vortici agiscono nella turbolenza, le spirali partecipano a interazioni intricate, svolgendo un ruolo cruciale nell’organizzazione delle attività complesse del cervello”, ha indicato lo scienziato Pulin Gong, aggiungendo che “le complesse interazioni tra molteplici spirali” consentirebbero una “notevole efficienza computazionale”, poiché si potrebbero effettuare “ calcoli neurali” in modo “distribuito e parallelo”.

Inoltre, è stato identificato che queste spirali potrebbero organizzare l’attività cerebrale attraverso cambiamenti rotazionali dinamici. Ciò è stato dimostrato quando ai partecipanti sono state assegnate attività legate all’elaborazione del linguaggio e compiti di memoria di lavoro, come ascoltare una storia o risolvere un problema matematico.

“Una caratteristica chiave di queste spirali cerebrali è che spesso emergono ai confini che separano le diverse reti funzionali del cervello“, ha sottolineato il ricercatore Yiben Xu, aggiungendo che, “attraverso il loro movimento di rotazione, coordinano efficacemente il flusso di attività tra queste reti”.

Infine, gli specialisti hanno indicato che la scoperta di queste onde cerebrali permetterà di comprendere come funziona il cervello e conoscere le sue funzioni fondamentali. Hanno anche precisato che questi vortici aiuteranno i medici a comprendere gli effetti delle malattie cerebrali, come la demenza.

“Svelando i misteri dell’attività cerebrale e scoprendo i meccanismi che ne regolano il coordinamento, ci stiamo avvicinando a sbloccare tutto il potenziale della comprensione della cognizione e della funzione cerebrale”, ha concluso Gong.