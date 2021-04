Ultime Notizie » Chelsea » Champions semifinali 2021: Paris SG-City e Real Madrid-Chelsea

DIRETTA CALCIO – Borussia Dortmund-Manchester City 1-2 (andata 1-2) e Liverpool-Real Madrid 0-0 (andata 1-3). Con questi risultati si sono concluse le partie di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020-2021.

Borussia Dortmund-Manchester City risultato esatto finale 1-2

I Citizens, dopo il 2-1 all’andata, ripetono lo stesso risultato in Germania: in semifinale affronteranno il PSG. Il Borussia di Haaland esce di scena, prima volta in semifinale da allenatore del City per Bep Guardiola e sfatato il tabù dei quarti di finale.

Marcatori gol: 15′ Bellingham (B), 53′ rigore Mahrez (M), 75′ Foden (M).

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey (81′ Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (81′ Brandt), Emre Can, Dahoud (75′ Hazard); Knauff (68′ Reyna), Reus; Haaland. Allenatore Terzic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez (88′ Sterling), B Silva, Foden.

Allenatore Guardiola.

Ammonito: Bellingham (B).

Liverpool-Real Madrid risultato esatto finale 0-0

La squadra di Zidane ha difeso il 3-1 dell’andata con una partita praticamente perfetta in difesa. Il Liverpool gioca una partita volta all’attacco per ribaltare il risultato però non dai i frutti sperati in fase di finalizzazione. Da segnalare invece un èalo di Benzema. Alla fine di una partita senza gol, il Real Madrid festeggia: in semifinale giocherà contro un’altra squadra inglese, il Chelsea.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (60′ Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (60′ Thiago Alcantara); Salah, Firmino (82′ Shaqiri), Mané (82′ Oxlade-Chamberlain). Allenatore Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (72′ Odriozola); Asensio (82′ Isco), Benzema, Vinicius (72′ Rodrygo). Allenatore Zidane.

Ammonito: Casemiro, Robertson, Phillips.