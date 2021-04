Ultime Notizie » Ajax » ROMA AJAX Streaming TV, dove vederla Gratis: 1-1 gol Dzeko 72′, Brobbey 49′

Roma Ajax Streaming Gratis Diretta TV. Dopo l’1-2 dell’andata ottenuto ad Amsterdam, la Roma di Paulo Fonseca sfida in casa l’Ajax di Erik Ten Hag nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. In campionato la Roma è reduce da una vittoria di misura per 1-0 sul Bologna, mentre l’Ajax ha battuto fuori casa il Waalwijk con lo stesso risultato. Di seguito probabili formazioni e dove vederla.

Roma Ajax probabili formazioni

Fonseca è senza lo squalificato Bruno Peres ma ritrova Karsdorp. Altra chance per Calafiori a sinistra in sostituzione dell’infortunato Spinazzola. Dzeko favorito su Borja Mayoral. Ten Hag potrebbe confermare l’undici dell’andata ad eccezione dello squalificato Rensch: a destra spazio per Klaiber. Antony e Neres esterni d’attacco a supporto di Tadic, schierato in posizione centrale.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore ten Hag.

Arbitro: Anthony Taylor (Gran Bretagna).

Roma Ajax Diretta: Canale TV e dove vederla



Roma Ajax diretta tv a partire dalle ore 21 ITA di oggi giovedì 15 aprile 2021 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Roma Ajax Streaming Gratis al posto di Rojadirecta

Roma Ajax video streaming gratis online per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su NowTV. La partita non viene trasmessa in chiaro nemmeno su TV8.

Alternative per vedere Roma Ajax Streaming Gratis



Le alternative per vedere il match Roma Ajax online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità.