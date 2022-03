Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Juventus Streaming » Fiorentina-Juventus Streaming Gratis trasmessa in TV, dove vedere Coppa Italia

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Fiorentina e Juventus si incrociano nella semifinale d’andata di Coppa Italia 2021-2022 oggi mercoledì 2 marzo 2022 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane.

Il tema della partita è sicuramente il ritorno a Firenze del grande ex Dusan Vlahovic il quale si è trasferito alla Vecchia Signora nell’ultima sessione invernale di mercato proprio dalla Fiorentina. La Juventus, detentrice del trofeo, arrivano al penultimo atto dopo aver liquidato a domicilio la Sampdoria 4-1 e il Sassuolo 2-1. Più lungo e appassionante il cammino della Fiorentina: 4-0 al Cosenza, 2-1 al Benevento, 5-2 in casa del Napoli, 2-3 in casa dell’Atalanta. Ecco dove vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Fiorentina-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



Dusan Vlahovic può diventare il terzo giocatore dei cinque grandi campionati europei in grado di segnare sia a favore che contro una squadra nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, dopo Dodi Lukébakio (a favore e contro il Wolfsburg) e Gaëtan Laborde (Montpellier).

⚽ Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore Italiano.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata.

Fiorentina-Juventus Diretta: su che Canale guardarla al posto di Rojadirecta TV



Allenatore Allegri.

Fiorentina-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Fiorentina-Juventus sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis: ecco l’alternativa a Rojadirecta in italiano

Sarà possibile seguire il match Fiorentina-Juventus in diretta streaming, due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

