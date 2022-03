Ultime Notizie » ISS » NASA studia come mantenere in orbita la Stazione Spaziale senza l’aiuto della Russia

La NASA, durante il conflitto tra Russia e Ucraina, sta studiando modi per mantenere in orbita la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), senza l’aiuto del Paese sovietico che mantiene la sua invasione del territorio ucraino. Tuttavia, secondo il rapporto del Guardian, la National Aeronautics and Space Administration non vede alcun segno immediato che Mosca si ritirerà dalla collaborazione dopo la sua avanzata bellica in Ucraina.

L’unica cosa che la Russia ha comunicato sulla ISS è stata una minaccia di Dmitry Rogozin, l’amministratore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, che ha assicurato su Twitter che la Stazione Spaziale “potrebbe cadere sugli Stati Uniti o sull’Europa”.

La parte statunitense della ISS fornisce energia e supporto vitale, mentre la Russia è responsabile della propulsione e del mantenimento della stazione a galla utilizzando la navicella Progress ancorata per potenziare periodicamente la stazione per mantenere la sua altitudine di circa 400 km. Tuttavia, la scorsa settimana, Rogozin ha sollevato la possibilità di ritirarsi dall’associazione in risposta alle sanzioni statunitensi.

L’impegno delle parti è mantenuto

Kathy Lueders, che dirige il programma di volo spaziale umano dell’agenzia, ha affermato che la compagnia aerospaziale e della difesa statunitense Northrop Grumman ha offerto una capacità di riattivazione. Lueders ha aggiunto che le operazioni sulla stazione spaziale stanno procedendo “nominalmente” e “non stiamo ricevendo alcuna indicazione a livello di lavoro che le nostre controparti non siano impegnate”.

“Detto questo, stiamo sempre cercando di ottenere una maggiore flessibilità operativa e i nostri fornitori di servizi di trasporto stanno cercando di aggiungere capacità diverse”, ha aggiunto.

L’ultima nave cargo Northrop Grumman Cygnus ad arrivare alla ISS il 21 febbraio è stata la prima a vantare la capacità di “rafforzare” l’avamposto senza l’aiuto russo.

Venerdì, il capo di SpaceX Elon Musk ha twittato il logo della sua azienda in risposta alla domanda retorica di Rogozin su chi avrebbe salvato la ISS da una deorbita incontrollata. Ma Lueders ha sottolineato che tali piani erano solo una misura di emergenza: “Sarebbe molto difficile per noi operare da soli: l’ISS è una partnership internazionale che è stata creata con dipendenze congiunte”.

Non è la prima volta che la ISS è stata oggetto di conversazione in mezzo a tensioni geopolitiche, in particolare l’invasione russa della Crimea nel 2014 e ora in Ucraina. Esperti internazionali ritengono che le azioni armate sul suolo ucraino porteranno alla scomparsa della cooperazione spaziale tra Stati Uniti e Russia.