DIRETTA CALCIO – Il Milan raggiunge temporaneamente il Napoli (impegnato domenica sera in casa della Roma) in vetta alla classifica di Serie A dopo 11 partite (26 punti), superando pure l’Atalanta (24 punti, impegnata in casa contro la Lazio). Allo stadio Meazza di Milano, i rossoneri travolgono il Monza con il risultato di 4-1. Ricordiamo che il Monza in settimana ha giocato in Coppa Italia, vincendo 3-2 in casa dell’Udinese.

La partita “nostalgica“, andata in onda in diretta streaming alle 18 di oggi, con le varie presentazioni di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Paolo Maldini che lo hanno definito il “derby in famiglia“, regala tre punti importanti e le motivazioni giuste per affrontare martedì la Champions League. Per il Monza invece la seconda sconfitta consecutiva in campionato, ma fortunatamente per loro la zona retrocessione è a distanza di sicurezza.

Il tabellino di Milan-Monza 4-1

Marcatori gol: 16′ e 41′ Brahim Diaz (MI), 65′ Origi (MI), 70′ Ranocchia (MO), 84′ Leao (MI).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest (46′ Kalulu), Kjaer (60′ Gabbia), Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Brahim Diaz (53′ De Ketelaere), Rebic (60′ Leao); Origi (78′ Vranckx). Allenatore Stefano Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Marì Caldirola (54′ Carboni); Ciurria, Sensi (67′ Gytkjaer), Barberis (46′ Ranocchia), Augusto; Pessina, Caprari (67′ Bondo); Mota (54′ Petagna). Allenatore Palladino.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Ammoniti: 31′ Origi (Mi), 72′ Bondo (Mo).

Il 17 ottobre 1982, quindi 40 anni fa, il Milan vinse sempre 4-1 contro il Monza (ma in casa dei brianzoli): doppietta di Joe Jordan, oggi allo stadio con i nipotini.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 8 partite di Serie A in cui ha terminato in vantaggio il primo tempo (7 vittorie e 1 pareggio), a partire dal 17 gennaio 2022 contro lo Spezia (sconfitta 1-2). Il Monza non ha trovato il gol nel primo tempo in 7 delle sue 11 partite, meno solo della Sampdoria (8) in questo campionato.

Il Monza ha subito 6 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

Nelle nove presenze di questo campionato, Brahim Díaz ha già eguagliato le tre reti segnate in 31 gare giocate nella scorsa Serie A.

Il Milan ha evitato la sconfitta nelle ultime 15 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 13 febbraio 2022 contro la Sampdoria.

