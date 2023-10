Ultime Notizie » Attivazione gratuita » Fine dell’attivazione gratuita di Windows 11 con le chiavi di Windows 7 e 8

L’era dell’attivazione gratuita di Windows 11 utilizzando le chiavi delle versioni precedenti è giunta al termine. Questo cambiamento, che può sembrare minore, ha implicazioni significative sia per i singoli utenti che per le aziende.

Da anni ormai, Microsoft consente di utilizzare i codici Product Key di Windows 7 e Windows 8 per attivare versioni più recenti come Windows 10 e 11. Questa scappatoia è diventata una pratica comune per molti utenti che desiderano evitare il costo di una nuova licenza.

Microsoft ha confermato che non è più possibile utilizzare le chiavi di Windows 7 e Windows 8 per attivare un’installazione pulita di Windows 11. Sebbene l’azienda abbia annunciato questa modifica un mese fa, il rollout completo è avvenuto solo di recente.

Se hai già aggiornato il tuo sistema a Windows 11 utilizzando una di queste vecchie chiavi, non hai nulla di cui preoccuparti; la tua licenza digitale rimarrà valida. Tuttavia, per installazioni o aggiornamenti futuri, sarà necessario acquisire una chiave Windows 11 legittima.

Sebbene Microsoft non abbia fornito motivazioni specifiche, questa modifica è probabilmente finalizzata a garantire che più utenti utilizzino versioni legittime del sistema operativo. Ciò, a sua volta, potrebbe migliorare la sicurezza e la stabilità dell’ecosistema Windows nel suo insieme.

Per coloro che sono interessati da questo cambiamento, l’unica opzione praticabile è acquistare un nuovo codice Product Key per Windows 11. Tuttavia, esistono programmi multilicenza per aziende e sconti per studenti che potrebbero mitigare l’impatto finanziario.