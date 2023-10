Ultime Notizie » Ciclismo » La Mappa del Giro d’Italia 2024

GIRO D’ITALIA – Chi sarà il successore di Primoz Roglic? Il Giro d’Italia 2024 di ciclismo è stato presentato ufficialmente a Trento. La corsa rosa partirà da Venaria Reale e arriverà a Roma, con tappe impegnative come la salita al Santuario di Oropa (a 25 anni dall’impresa di Pantani) e al Passo dello Stelvio che sarà la Cima Coppi di questa edizione. Saranno presenti anche strade non asfaltate in Toscana e due cronometro individuali. Il percorso totale sarà di 3319 chilometri, con un dislivello di 42.900 metri. Tra le tappe più impegnative si annoverano la Spoleto-Prati di Tivo, con una salita finale di 14,6 chilometri al 7% di pendenza media, la tappa di Livigno, con 5.200 metri di dislivello su 220 chilometri, la tappa del Passo del Brocon e la penultima tappa con la doppia scalata al Monte Grappa.

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2024

4 maggio tappa 1: Venaria Reale-Torino 136 Km

5 maggio tappa 2: San Francesco al Campo–Santuario di Oropa (Biella) 150 Km

6 maggio tappa 3: Novara-Fossano 165 Km

7 maggio tappa 4: Acqui Terme-Andora 187 Km

8 maggio tappa 5: Genova-Lucca 176 Km

9 maggio tappa 6: Viareggio-Rapolano Terme 177 Km

10 maggio tappa 7: Foligno-Perugia 37,2 Km (cronometro individuale)

11

maggio tappa 8:153 Km12 maggio tappa 9:206 Km14 maggio tappa 10:141 Km15 maggio tappa 11:203 Km16 maggio tappa 12:183 Km17 maggio tappa 13:179 Km18 maggio tappa 14:31 Km (cronometro individuale)19 maggio tappa 15:220 Km21 maggio tappa 16:202 Km22 maggio tappa 17:154 Km23 maggio tappa 18:166 Km24 maggio tappa 19:154 Km25 maggio tappa 20:175 Km26 maggio tappa 21:126 Km