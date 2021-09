Ultime Notizie » Clipchamp » Microsoft compra Clipchamp, strumento per modificare video dal web

Microsoft ha acquisito Clipchamp, una piattaforma di creazione e modifica di video che funziona tramite un browser. Con funzionalità destinate principalmente a coloro che non sono coinvolti professionalmente nella produzione audiovisiva, questo servizio potrebbe diventare il successore di Movie Maker.

Un moderno successore dell’editor video di Windows fuori produzione

Microsoft Movie Maker è stata la soluzione offerta da Microsoft per la generazione di materiale audiovisivo in modo semplice, senza dipendere da competenze tecniche avanzate. Dopo la fine del suo supporto nel 2017, una volta che l’app è stata interrotta, non è stato assegnato un successore.

Il rendering delle clip generate da Clipchamp, che possono spaziare da semplici meme a video completi, adattati ai formati dei principali social network, avviene utilizzando la GPU del computer, integrando il lavoro che il servizio svolge dai suoi server. ‘Come applicazione web che utilizza tutta la potenza del tuo PC, Clipchamp è una scelta naturale per estendere le esperienze di produttività basate sul cloud in Microsoft 365 per individui, famiglie, scuole e aziende’, hanno affermato da Microsoft.

Clipchamp potrebbe persino arrivare a Windows 11

Oltre ad essere integrato come un’ulteriore piattaforma nella famiglia di servizi digitali di Microsoft, Clipchamp potrebbe persino arrivare a Windows 11. Tra tutte le speculazioni, Chris Pratley, vicepresidente aziendale del gruppo media di Microsoft Office, ha commentato che questo software ‘è un’ottima opzione per Microsoft Windows».

Riferendo dell’acquisizione di Clipchamp da parte di Microsoft, il CEO dell’app, Alexander Dreilling, ha commentato:

“i fondatori di startup attraversano diverse fasi, dall’incorporazione di un’impresa, all’assunzione dei primi dipendenti, alla raccolta di diversi round di finanziamenti e alla fine cercheranno di uscire attraverso un’acquisizione o diventare pubblico. E mentre un evento di uscita è la fine di un viaggio iniziale, è anche l’inizio di un nuovo viaggio. Nel nostro caso sarà un viaggio sotto l’ombrello di Microsoft”.

L’azienda che un tempo era guidata da Bill Gates, sta concentrando i suoi sforzi sul settore dei servizi. Satya Nadella, il suo CEO, ha commentato in più di un’occasione passata che questo approccio è un progetto a lungo termine.

Questa acquisizione sembra andare in questa linea, dal momento che la proposta di Clipchamp punta a fornire un aiuto ai “non professionisti e non creativi, o semplicemente, all’altro 98% di noi”, nelle parole della stessa azienda australiana. “All’interno di Microsoft possiamo affrontare l’utilizzo della nostra opportunità in modi completamente nuovi”, hanno aggiunto nella dichiarazione che ha notificato questa acquisizione.