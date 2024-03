Ultime Notizie » accessibilità » Novità Windows 11: IA, Android, accessibilità e editing immagini

Per il terzo anno consecutivo, Microsoft ha rilasciato a febbraio un lotto di aggiornamenti per Windows 11. La collezione di modifiche di quest’anno include, tra le altre novità, le ormai obbligatorie funzioni di intelligenza artificiale (IA) generativa, ma anche alcuni cambiamenti nella chiusura delle finestre, una maggiore integrazione con i telefoni Android e miglioramenti nell’accessibilità.

Quali miglioramenti porta questo aggiornamento per Windows 11

Iniziamo con le funzioni che non sono di intelligenza artificiale: se hai abbinato uno smartphone Android al tuo computer tramite l’app Your Phone, Microsoft indica che “presto” sarà possibile utilizzare la fotocamera del telefono come webcam durante le videochiamate. Questo ricorda una funzionalità simile tra Mac e iPhone che Apple ha aggiunto con macOS qualche anno fa; anche se oggi la maggior parte dei PC viene venduta con una webcam integrata, la fotocamera di qualsiasi telefono Android relativamente recente sarà un miglioramento in termini di capacità visive.

Le finestre hanno “suggerimenti intelligenti” che, secondo Microsoft, “ti aiuteranno a organizzare rapidamente le applicazioni aperte in base all’uso che ne fai”. E la visualizzazione dei widget riceve una nuova vista “centrata” e sottocategorie che ti permetteranno di passare facilmente tra i pannelli dei widget se desideri averne di diversi per ogni contesto: uno per la casa e uno per il lavoro, ad esempio.

I miglioramenti nell’IA consistono principalmente in aggiornamenti di Copilot, il chatbot ancora in fase di revisione che è arrivato nella barra delle applicazioni di Windows l’anno scorso. La promessa compatibilità di Copilot con plugin di terze parti sta finalmente arrivando: la prima ondata si concentra su plugin di acquisti e viaggi di OpenTable, Instacart, Kayak, Shopify e Klarna, oltre a “una lista crescente” di altri servizi non specificati.

Il chatbot è in grado anche di visualizzare e modificare una manciata di altre impostazioni di Windows, come attivare la modalità risparmio energetico, avviare la maggior parte degli strumenti di accessibilità integrati nel sistema operativo e mostrare informazioni sulla rete e lo spazio di archiviazione disponibile.

Tutte queste caratteristiche saranno disponibili “a partire dalla fine di marzo”.

E, cosa più interessante, Microsoft ha anche potenziato le capacità di editing delle immagini di Windows, aggiungendo una funzione di “cancellazione generativa” all’app Foto, che viene utilizzata per riempire un’immagine dopo averne eliminato parte. Anche l’editor video Clipchamp riceverà una funzione di eliminazione dei silenzi, anche se, come Copilot, si tratta solo di un progresso.

Per quanto riguarda le opzioni di accessibilità, il cambiamento più significativo è la compatibilità con gli Shortcut vocali, che ti consentono di creare comandi personalizzati per svolgere compiti specifici o simulare l’input da tastiera e mouse. I comandi vocali funzioneranno anche su più schermi.

Microsoft assicura che gli aggiornamenti sono disponibili per tutti i computer che eseguono le versioni 22H2 o 23H2 di Windows 11; saranno distribuiti gradualmente, ma “molti” di essi dovrebbero già essere ottenibili tramite gli aggiornamenti del Microsoft Store o tramite l’installazione manuale di aggiornamenti facoltativi tramite la schermata di Windows Update nelle Impostazioni. Le funzionalità dovrebbero estendersi automaticamente a tutti i PC con Windows 11 in qualche momento di aprile.

Questo lotto di miglioramenti è indipendente dall’aggiornamento più importante di Windows 11, il 24H2, che Microsoft ha iniziato a testare all’inizio di febbraio. Questo sembra contenere alcune riforme più sostanziali, come la compatibilità con USB4 a 80 Gbps, un processo di configurazione rinnovato per eseguire installazioni pulite da un’unità USB e una versione del comando di terminale Sudo di Linux/Unix per Windows. Questi aggiornamenti potrebbero uscire prima del 24H2, ma tutto indica che sarà un cambiamento più sostanziale rispetto al modesto 23H2.