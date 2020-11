DIRETTA LIVE TENNIS – Si gioca oggi Sinner Pospisil (in live streaming su Sky e Rai 2): finale del Sofia Open, torneo ATP 250 sul veloce indoor della capitale bulgara. Il 19enne Jannik Sinner si giocherà in questo modo la sua prima finale per un titolo ATP della sua giovane carriera: dovrà battere Vasik Pospisil (30 anni, n° 74 del ranking).

Il più giovane azzurro a centrare una finale ATP con i suoi 19 anni e 89 giorni, ha perso un solo set in questo glorioso cammino. Arriva alla finale dopo aver eliminato l’ungherese Marton Fucsovics (n° 55 del ranking, finalista nell’edizione del 2019), l’elvetico Marc-Andrea Huesler (n° 149 del ranking), l’australiano Alex De Minaur (n° 25 ATP, terza testa di serie, battuto in rimonta), e il francese Adrian Mannarino (n° 35 al mondo) in semifinale.

Dove vedere la finale di tennis Sinner Pospisil Live Streaming e Diretta TV (senza Rojadirecta).

La Finale di Tennis di Sofia Sinner Pospisil in diretta tv sui canali di Sky SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 224 sulla piattaforma satellitare Sky). Live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con NowTV (link www.nowtv.it), oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. La finale si giocherà alle ore 14:00 italiane di oggi sabato 14 novembre 2020.