Ultime Notizie » Atp Masters » Sinner Hurkacz Live Streaming Tennis, dove vedere Finale ATP Miami in Diretta TV

DIRETTA LIVE TENNIS – Si gioca domenica Sinner Hurkacz (in live streaming su Sky): finale del Miami Open, torneo ATP Masters. A Miami l’italiano Jannik Sinner batte in tre set Bautista Agut e conquista, a 19 anni, la sua prima finale in un Masters 1000 (alla terza partecipazione in questi tornei inferiori solo ai 4 dello Slam) Nella finale di Pasqua affronterà il polacco Hubert Hurkacz (24 anni), che ha sconfitto 6-3, 6-4 il russo Andrey Rublev.

Dove vedere la finale di tennis Sinner Hurkacz Live Streaming e Diretta TV (senza Rojadirecta).

In caso di vittoria, Sinner salirà al 14esimo posto in classifica mondiale.

La Finale di Tennis di Miami Sinner Hurkacz in diretta tv sui canali di Sky Sport Arena (canale 204). Live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con NowTV (link www.nowtv.it), oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. La finale si giocherà alle ore 19:00 italiane di domenica 4 aprile 2021, giorno di Pasqua.