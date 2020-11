Si gioca in Nations League: Portogallo Francia Live Streaming e diretta tv gratis. Fischio d’inizio alle ore 20:30 di oggi 14-11-2020. Le due squadre si sono già affrontate all’andata (partita giocata l’11 ottobre): il match si è concluso senza gol in pareggio.

Francia (Campione del mondo in carica) e Portogallo (Campioni d’Europa in carica) sono appaiate in classica, al comando del gruppo C della Lega A. Dieci punti per entrambe, mentre Croazia e Svezia, le quali giocheranno alla stessa ora, sono staccate in classifica, rispettivamente a tre e zero punti. Di seguito dove vedere la partita Portogallo Francia live streaming gratis e diretta tv.

Diretta Portogallo Francia Live Streaming: le formazioni che vogliamo.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Nelson Semedo, José Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo Pereira, William Carvalho; Silva, Joao Felix, CR7 Cristiano Ronaldo.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Mbappé, Giroud, Griezmann.

Dove vedere Portogallo Francia Live Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta.



Dallo stadio Da Luz di Lisbona, la partita Portogallo Francia in programma sabato 14 novembre 2020 alle ore 14:00 italiane, in diretta tv in chiaro con Canale 20 di Mediaset. Diretta live streaming quindi su pc, tablet e smartphone in forma gratuita con Mediaset Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android, oppure in versione live streaming sul sito web mediasetplay.mediaset.it. Canale 20 è anche su Sky: il sintonizzatore della Sky Digital Key supporta l’HD, quindi se il tuo TV è collegato al decoder tramite HDMI, puoi digitare 5520 per vedere Canale 20 in alta definizione.