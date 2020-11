Il 63° Zecchino d’Oro c’è e ci sarà: a causa dell’emergenza sanitaria, la diretta televisiva su Rai1 prevista per la prima settimana di dicembre è stata rimandata alla settimana che va dal 10 al 16 maggio 2021. I contenuti cari a tutti i fan della trasmissione terranno comunque compagnia a bambini e famiglie, soprattutto in questo anno così difficile.

Nelle prossime settimane arriveranno la compilation con le 14 nuove canzoni, i relativi videoclip e i cartoni animati (trasmessi come sempre su Rai Yoyo), ai quali si aggiunge una grande novità: per la prima volta verrà messa on line una piattaforma dove si potranno scaricare tutti i contenuti della 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, per replicarlo direttamente a casa propria.

Inoltre, non mancherà la solidarietà che tipicamente accompagna la rassegna. Lo Zecchino d’Oro e il Coro dell’Antoniano sono, infatti, da sempre il cuore pulsante della campagna sms solidale “Operazione Pane”, che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare.

Per dare un contributo basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa aldal 24 novembre al 19 dicembre.

Musica, solidarietà e divertimento, che da sempre caratterizzano la manifestazione, coinvolgeranno, anche in questo difficile 2020, tante famiglie che potranno passare pomeriggi di svago in attesa della grande festa televisiva della primavera 2021.

Antoniano e Rai hanno scelto di rimandare lo Zecchino d’Oro ad un momento più sereno e sicuro per tutti:

“I bambini – afferma Fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – devono essere liberi di stare insieme e divertirsi, per questo abbiamo deciso rivedere la formula e adattare lo Zecchino d’Oro al momento che stiamo attraversando. Torneremo in primavera per festeggiare insieme su Rai1″.

Per ulteriori informazioni: www.zecchinodoro.org e www.antoniano.it.