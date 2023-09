Ultime Notizie » Aaron Rodgers » Debutto sfortunato per Aaron Rodgers: grave infortunio nei New York Jets in soli 94 secondi

Nessuno poteva immaginare un debutto peggiore per Aaron Rodgers nei New York Jets, che gli diedero un contratto biennale da 75 milioni di dollari e videro la loro nuova stella soccombere in soli 94 secondi. C’era grande aspettativa di vedere giocare il quattro volte MVP della NFL e vincitore del Super Bowl, che si è strappato il tendine d’Achille al primo possesso palla della partita della sua squadra contro i Buffalo Bills.

Il debutto di Rodgers nei Jets

Rodgers, 39 anni, è arrivato ai Jets dopo 18 stagioni come leader dei Green Bay Packers. La franchigia di New York ha affidato quest’anno il suo progetto all’esperto quarterback, nel tentativo di tornare a giocare il Super Bowl dopo 54 anni. Questo lunedì ha giocato la sua prima partita in un’atmosfera impressionante, con un’uscita cinematografica sul campo da gioco, ma che si è conclusa nel peggiore dei modi.

Grave infortunio al tendine d’Achille

Nella prima serie offensiva del suo debutto, Rodgers ha subito una rottura del tendine d’Achille perché il suo piede sinistro è rimasto incastrato nell’erba artificiale al MetLife Stadium quando ha cercato di girarsi per evitare un avversario (guarda il video youtube). È stato un duro colpo per il quarterback e i suoi tifosi, che hanno visto concludersi la loro stagione in pochi secondi.

La presentazione ufficiale è stata imbattibile, sotto la pioggia e con una gigantesca bandiera degli Stati Uniti, davanti a 85.000 persone, con l’inno nazionale, fuochi d’artificio ed era l’11 settembre, cioè nel bel mezzo di una giornata molto delicata per la grande Mela. Si è messo il casco e al quarto gioco del primo possesso palla – aveva sbagliato l’unico passaggio tentato – ha cercato di eludere il difensore Leonard Floyd finendo gravemente infortunato.

L’esperto passante è stato assistito dallo staff medico presente in campo ed è stato portato negli spogliatoi in barella. Sceso, è tornato negli spogliatoi camminando, ma zoppicando visibilmente a causa di un problema alla caviglia sinistra che si è rivelato una rottura grave.

Wilson prende il posto di Rodgers

Al posto di Aaron Rodgers, è entrato il giovane Zach Wilson, 24 anni, seconda scelta al draft del 2021, che non è mai stato all’altezza delle aspettative e ci si aspettava che imparasse dalla leadership e dalla visione del gioco del campione nel Super Bowl XLV. Alla fine, Wilson dovette prendere in mano la guida della squadra e fece il suo lavoro per la vittoria dei Jets contro Buffalo ai tempi supplementari.

Le dichiarazioni di Rodgers

“Ho il cuore spezzato e sto attraversando molte emozioni, ma sono anche profondamente commosso e onorato dal sostegno e dall’amore ricevuti. Per favore, tienimi nei tuoi pensieri e nelle tue preghiere mentre inizio il processo di guarigione. Grazie a tutte le persone che hanno contattato, chiamato e inviato messaggi, significano molto per me”, ha detto Rodgers attraverso i suoi social network.

Nel suo post ha messo a tacere le speculazioni su un possibile ritiro a causa del tempo che gli occorrerà per riprendersi dalla pausa. “La notte è più buia prima dell’alba. E mi rialzerò”, ha detto del suo ritorno nella NFL. Inoltre, si è congratulato con i suoi compagni di squadra che hanno vinto 22-16 sui Bills nonostante la sconfitta: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi per la vittoria”.

Sui social network iniziarono a circolare molti meme sulla tragedia che Rodgers dovette vivere e ci fu una pubblicazione in particolare che diventò virale perché conteneva una previsione terrificante: un utente scrisse che Aaron Rodgers si sarebbe rotto presto il tendine d’Achille. come inizierà la partita.

Implicazioni per i Jets e i Packers

Mentre i Jets cercano un sostituto perché non c’è nessun altro quarterback nel loro roster di 53 giocatori, anche i Green Bay Packers, con cui Rodgers ha giocato 18 stagioni e ha vinto un anello di campionato, perderanno a causa di questo infortunio: nella trattativa, includeva una clausola in base alla quale Rodgers doveva giocare almeno il 65% degli snap affinché i Packers ricevessero in cambio una scelta al primo turno nel Draft 2024. Con l’infortunio, i Jets daranno loro solo una scelta al secondo turno.

Modifiche nella programmazione delle partite

Ciò implica anche cambiamenti nella programmazione delle partite in prima serata della NFL, il famoso segmento conosciuto come Monday Night Football, che per questa stagione ha regalato sei di quelle partite ai New York Jets grazie alla presenza di Rodgers. Senza di lui in campo, secondo le regole, la NFL può cambiare alcune di queste partite.