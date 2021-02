Ultime Notizie » Keanu Reeves » Matrix 4 si chiamerà Matrix Resurrections

I seguaci della saga di Matrix sono innumerevoli e con la quarta puntata l’hype è al massimo. Le registrazioni di Matrix 4, il sequel più recente, sono culminate. Ora è trapelato il possibile nome del film che, come i precedenti, sarebbe interpretato da Keanu Reeves. Sarà Matrix Resurrections, secondo Slash Gear.

“L’indizio arriva da un truccatore coinvolto nella produzione del film”, spiega il giornalista JC Torres. “Ha mostrato un regalo e una nota dei produttori, ringraziando il team per il loro lavoro”. Nell’immagine mostrata c’era il codice Matrix ma anche la parola Resurrections. Da quel momento in poi, i fan della saga ipotizzano che il nome del film sia Matrix Resurrections.

Keanu Reeves rimarrà in Matrix

In Matrix Revolutions (2003), la storia precedente sulla leggendaria Matrix, viene suggerito che il lavoro di Neo

Quando uscirà Matrix Resurrections

non è ancora finito, quindi è conclusivo che Keanu Reeves sarà ancora una volta il protagonista.

L’uscita del film era prevista per il 2022, ma i produttori l’hanno anticipato: uscirà il 22 dicembre 2021. Come riuscirete a superare le complicazioni della pandemia, che hanno già colpito le riprese? In teoria uscirà nei cinema e anche in streaming.

Oltre a Keanu Reeves, il ruolo principale è interpretato da Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt. È prodotto, diretto e co-scritto da Lana Wachowski.