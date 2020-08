Facebook presenta Instagram Reels per competere con TikTok.

Facebook ha appena introdotto Instagram Reels, un nuovo modo di creare e scoprire video brevi e divertenti su Instagram. L’idea di Reels è quella di essere in grado di creare video divertenti da condividere con amici o chiunque su Instagram. Dovremo registrare e modificare video di 15 secondi con più clip con audio, effetti e nuovi strumenti creativi.

Per competere in questo modo con TikTok, che cresce come schiuma, saremo in grado di condividere Reels con i follower su Feed e, se abbiamo un account pubblico, pubblicarli in un nuovo spazio in Explore. Reels in Explore offre a chiunque l’opportunità di diventare un creatore su Instagram e raggiungere un nuovo pubblico su un palcoscenico globale.

Per creare un Reel dovremo andare sulla parte inferiore della videocamera Instagram.

Vedremo una varietà di strumenti disul lato sinistro dello schermo per aiutarci a crearlo, tra cui audio, effetti di Realtà Aumentata , un timer e una possibilità di conto alla rovescia per allineare gli oggetti della clip precedente prima di registrare quella successiva, opzione per accelerare o rallenta parte del video o dell’audio …

Secondo Facebook, Reels in Explore mostra il meglio della cultura di tendenza su Instagram, con un tag “in primo piano” per vedere sempre il più popolare del momento.

Puoi vedere maggiori informazioni su instagram.com oppure il servizio di aiuto sempre di Instagram.