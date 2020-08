Antica scatola con tesori Inca scoperta nel Lago Titicaca.

Si trattta di una antica scatola di pietra di 500 anni con offerte Inca, scoperta da archeologi subacquei in Perù: contiene tesori appartenenti a un rituale di sacrificio “alternativo”.

L’Impero Inca dominava le montagne delle Ande nel sud-ovest del Sud America durante i secoli XV e XVI fino all’arrivo dei conquistatori spagnoli, e il lago Titicaca era il luogo mitologico di origine inca dove risiedeva il dio Viracocha. “Isla del Sol del Lago” era il luogo di pellegrinaggio numero 1 nell’impero Inca dove emerse il figlio di Viracocha, il dio del sole Inti, per portare il mondo fuori dalle tenebre.

Il lago Titicaca è un grande lago profondo d’acqua dolce delle Ande al confine tra Bolivia e Perù, spesso chiamato il “lago navigabile più alto del mondo. Scavi sottomarini a Puncu, sulla costa meridionale dell’Isla del Sol indica che il livello del lago durante il periodo Inca (dopo il 1440 dC) era lo stesso del 2014.

Sulla scogliera di K’akaya vicino alla sponda nord-orientale del lago, gli archeologi hanno scoperto una scatola di pietra contenente miniature votive in oro, argento e conchiglia immerse nel grande lago come “offerte rituali“.

Recupero del forziere Inca “la scatola di K’akaya”



Il gruppo di ricerca era guidato dal Dr. Christophe del Centro di archeologia marittima di Oxford, Università di Oxford, Regno Unito e dal Centro di ricerca di Archéologie et Patrimoine, Libera Università di Bruxelles, Belgio. Il team ha pubblicato un nuovo articolo sul Antiquity dove afferma che “la posizione, il contenuto e il più ampio contesto socioculturale dei sacrifici Inca illuminano il significato religioso e sociale delle offerte rituali sottomarine sul lago Titicaca”.

L’affioramento più meridionale della barriera corallina di K’akaya si trova interamente sotto la superficie del lago e lo studio subacqueo, hanno permesso la scoperta della scatola di pietra: isolata nel sedimento del lago a sud-ovest della barriera corallina a una profondità compresa tra 5,50 e 5,80 m dal livello del lago. Gli unici altri reperti trovati erano i resti di reti da posta moderne e ancore di pietra. Una volta identificata la vecchia scatola, ne è stata fatta una registrazione fotogrammetrica completa sul sito del ritrovamento prima di posizionarla in un grande contenitore di plastica e trasportarla in superficie.

L’antico forziere fu portato in un laboratorio sul campo dove gli scienziati lo aprirono lentamente alla presenza di varie autorità municipali e locali delle comunità indigene, rivelando “una foglia d’oro cilindrica appoggiata su una piccola statuetta di camelide fatta di conchiglia Spondylus“.

Braccialetti d’oro in miniatura comparabili sono stati trovati nella valle del Cuzco e questa scoperta unirà altre 28 scatole cilindriche, a forma di cubo e composte di pietra che sono state scoperte a Khoa da varie spedizioni subacquee.

Tuttavia, a differenza delle scatole a forma di cubo di Khoa che sono state scoperte, il documento spiega che tendono ad essere alte con coperchi quadrati, doveè rettangolare, con un tappo circolare.

I ricercatori hanno spiegato che il culto Inca di Khoa si collega direttamente alle cerimonie di pellegrinaggio associate alla casa natale degli Inca a Isla del Sol, che secondo Adolph Bandelier, l’archeologo americano nato nel XIX secolo, è dove Huayna Capac, l’ultimo dei capi principali degli Incas, prima di Atahualpa e Huascar, “fecero spaventosi sacrifici umani”.

I bambini furono le prime vittime

“Qhapaq hucha” era la pratica Inca del sacrificio umano e ciò riguardava principalmente i bambini durante o dopo i grandi eventi celesti o catastrofici sulla Terra, come la morte del Sapa Inca (imperatore) o durante un’alluvione o carestia. Considerati gli esseri più puri, i bambini venivano scelti come vittime del sacrificio e talvolta camminavano per diverse migliaia di miglia fino alle loro camere di morte in cima alle montagne e ai vulcani argentini.

Il significato del contenuto della scatola antica

Le offerte scoperte nella scatola di pietra sono considerate “sostituzioni sacrificali“, forse offerte agli dei residenti nel lago Titicaca come sacrifici in caso di tempi difficili.

“In conclusione, la scatola di pietra Inca recentemente scoperta sulla barriera corallina di K’akaya aggiunge alla comprensione di come le offerte votive hanno avuto un ruolo nell’espansione dell’impero Inca e rafforza anche l’ipotesi popolare che l’intero lago fosse venerato come un sacro “huaca” (sito sacro) e forse anche come una divinità stessa.