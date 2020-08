Roma Siviglia Streaming Gratis Link Diretta TV. Dopo essersi assicurata un posto nella fase a gironi della prossima edizione con il 5º posto in campionato, la Roma sfida il Siviglia in gara secca a Duisburg (Stadio Schauinsland Reisen Arena) negli ottavi di finale di Europa League.

La vincente della sfida Roma-Siviglia affronterà poi nei quarti di finale la vincente del confronto fra i greci dell’Olympiacos e gli inglesi del Wolverhampton. Munir è il miglior marcatore degli andalusi nel torneo con 5 reti realizzate, mentre Edin Dzeko e Justin Kluivert sono i giocatori più prolifici dei giallorossi con 3 goal segnati ciascuno. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Roma Siviglia streaming e diretta tv.

Roma Siviglia Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Pastore e Cetin fuori dalla lista Europa League, mentre Smalling e Zappacosta sono tornati in Inghilterra. Il grande dubbio è Pellegrini, mentre Zaniolo va verso una maglia dal primo minuto.

Le nostre probabili formazioni di Roma Siviglia:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Gudelj, Vazquez; Suso, de Jong, Munir. Allenatore Lopetegui.

Roma Siviglia in diretta tv dallo Stadio Schauinsland Reisen Arena di Duisburg (Germania), a partire dalle ore 21:00 di oggi giovedì 6 agosto 2020 su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi nemmeno in streaming gratis online.

Roma Siviglia, alcune cosa da sapere.

Primo confronto ufficiale nelle competizioni europee tra Roma Siviglia. La squadra spagnola ha vinto le sue due ultime sfide contro una formazione italiana: lo scorso anno ai 16esimi di finale di Europa League sconfisse la Lazio sia all’andata che al ritorno. La Roma ha vinto solo uno dei suoi ultimi 7 precedenti contro squadre spagnole (completano il bilancio un pareggio e 5 sconfitte): in 5 di queste 7 partite non è riuscita a segnare.

Da quando la competizione si chiama Europa League, ovvero dalla stagione 2009-10, il Siviglia ha raggiunto i quarti di finale in 3 occasioni e tutte le volte ha vinto il trofeo (2013-14, 2014-15, 2015-16). La Roma ha vinto solo uno dei suoi ultimi 9 incontri disputati in Europa League (4 pareggi e 4 sconfitte completano il bilancio) e non approda ai quarti di finae di Coppa Uefa-Europa League dalla stagione 1998-99 quando venne eliminata dall’Atletico Madrid.