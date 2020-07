Projector, come creare contenuti per Instagram TikTok e altri Social Network.

Le storie su Instagram e i contenuti di TikTok hanno come protagonisti l’animazione e l’audio. Non è sufficiente creare un banner e pubblicarlo, le persone lì non vogliono leggere, vogliono divertirsi ed essere stupite dalla creatività degli altri. Per questo, ci sono molte piattaforme che aiutano a creare buoni contenuti, come mojo [editor di storie per Instagram] ad esempio.

Ma non solo le app riescono a offrire questo tipo di editor, ci sono altri strumenti molto pratici in questo senso e Projector è uno di questi.

Hanno appena introdotto la versione 2.

0 di questa. Con esso possiamo creare tutti i tipi di, da storie di Instagram, GIF e adesivi a presentazioni e PDF. Possiamo salvare e pubblicare questi file dove vogliamo, esportando il risultato come immagini, video, GIF o PDF.

Non hai bisogno di molte competenze di progettazione. Possiamo ottenere integrazioni con Unsplash, Giphy, Shutterstock, Noun Project e Google Fonts, per personalizzare ciò che inseriamo nella nostra animazione. Hanno anche una libreria di modelli progettati professionalmente con diversi punti di partenza davvero interessanti.

È possibile lavorare in team, poiché questa versione è completamente collaborativa e progettata per la condivisione. Projector si basa su un motore di rendering WebGL personalizzato con collaborazione in tempo reale e supporto video nativo.

Cosa aspetti? Vai su Projector.com e crea subito un account gratuito.