Occhiali di Realtà Aumentata, Gadget Neo-Noumena: Sistema Comunicativo di Risposta Neuorologica.

Un team di scienziati australiani del Royal Melbourne Institute of Technology e della Monash University ha sviluppato il prototipo di occhiali per realtà aumentata che promettono di essere in grado di identificare, rilevare e leggere lo stato emotivo di una persona usando l’intelligenza artificiale.

Questo sistema comunicativo di risposta neuorologica si chiama Neo-Noumena e, secondo i suoi produttori, esiste un potenziale abbastanza promettente da usare nelle persone con autismo. Questo è tutto ciò che dovremmo sapere su di loro.

Neo-Noumena, tutto ciò che riguarda questo gadget con realtà aumentata inclusa

Per quanto riguarda il suo funzionamento, gli occhiali Neo-Noumena analizzano i segnali inviati dal cervello e quindi vengono raccolti e trasferiti in un programma che utilizza l’intelligenza artificiale. Questi stessi segnali vengono studiati e interpretati prima di essere inviati agli occhiali. In teoria tutto sembra più che interessante, perché se avremo risultati positivi, saremo in grado di conoscere tutte le emozioni di quella persona che è di fronte a te.

Florian Floyd Mueller, creatore del Neo-Noumena e direttore del Laboratorio di Giochi di Stress dell’Università di Monash (università pubblica australiana situata a Melbourne), ha spiegato che: “usando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, l’elettroencefalografia mobile (EEG ) e realtà mista, possiamo valutare le emozioni neurogeniche in tempo reale e visualizzare questo contenuto digitale in uno spazio fisico”.

Finora il prototipo di questi occhiali è stato testato su 5 coppie diverse, dove indicano che c’è stato un miglioramento in ciascuna delle persone, dal momento che potevano capire meglio come si sentivano le loro rispettive coppie dopo aver associato alcuni fattori come stress, per esempio.

Finora i Neo-Noumena sono stati solo un prototipo, un progetto che vuole essere il pioniere in questa complessa area. E ovviamente, anche se hanno ancora bisogno di un po’ di tempo fino a quando non hanno un percorso sufficiente per trarre conclusioni complete, questo ci insegna che ogni giorno avanziamo un po’ di più in vari rami della scienza e che in un futuro non così lontano tutto può cambiare.