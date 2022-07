Ultime Notizie » Facebook » Instagram frena sul copiare TikTok dopo reclami utenti

Meno di un giorno dopo che il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha suscitato l’indignazione degli utenti affermando che consisterà oltre il 30% dei feed di Instagram in contenuti consigliati dall’intelligenza artificiale da persone che non segui, il CEO dell’applicazione IG ha affermato che interromperà gli aggiornamenti nel tentativo di frenare la valanga di lamentele da parte dei suoi utenti.

Un portavoce di Meta ha raccontato che la società avrebbe sospeso il test dei feed a schermo intero, che era stato testato con una piccola percentuale di utenti, e ridotto il numero di post consigliati dall’IA che gli utenti vedono nei loro feed. Queste funzionalità potrebbero riapparire in futuro; tuttavia, sembra probabile che Meta, proprietaria di Instagram, non li implementerà nuovamente fino a quando gli utenti non si saranno “calmati”.

Make Instagram Instagram Again

Tati Bruening, la fotografa che ha creato il meme “Make Instagram Instagram Again“, ha dichiarato di essere felice dell’annuncio della

piattaforma. Il meme è nato qualche giorno fa quando Bruening stava scorrendo il suo feed di Instagram e ha visto molti “Back-to-Back Reels”, anche se non era nella scheda Reels. Sentendosi frustrata per non aver visto nessuna foto dei suoi amici, ha concluso che l’app non dovrebbe essere così.

“Ho messo su un meme semi-scherzoso e ho allegato una petizione senza aspettative. Ed è stato pazzesco!”, ha ricordato la fotografa che su Instagram ha l’account “illumitati“.