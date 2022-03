Ultime Notizie » Cremlino » Facebook e Instagram bandite in Russia

Un tribunale di Mosca ha vietato il funzionamento di Facebook e Instagram, entrambi di proprietà di Meta Platforms, in Russia. È la prima volta che il Paese usa la legge sull’estremismo contro un’azienda tecnologica straniera.

Il presidente del tribunale ha appoggiato la richiesta del pm di vietare con effetto immediato i social network, ritenendoli organizzazioni ‘estremiste’, ha riferito in aula l’agenzia Tass.

Un avvocato di Meta ha affermato che il tribunale russo non aveva l’autorità per pronunciarsi sul caso perché Meta è una società registrata all’estero senza presenza nazionale, ha riferito Interfax dall’udienza. Un portavoce di Meta non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento sulla sentenza.

Questa è l’ultima escalation contro la società da quando il presidente Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina. Le autorità di regolamentazione hanno bloccato l’accesso a Facebook e Instagram all’inizio di questo mese. La designazione consentirebbe di intentare accuse penali contro qualsiasi dipendente in Russia, ma la società non ha personale nel paese.

La Russia ha cercato sempre di più di controllare l’accesso alle informazioni da quando ha attaccato l’Ucraina, e questo mese ha approvato una nuova legge che punisce la diffusione intenzionale di quelle che le autorità considerano ‘false’ notizie con una reclusione fino a 15 anni. L’etichetta estremista chiude un anno di crescenti pressioni sulle società tecnologiche americane, poiché le autorità di regolamentazione hanno imposto multe e ritardato l’accesso nel tentativo di costringere le aziende a lasciare che il governo determini quali contenuti siano accettabili.

Anche altri giganti della tecnologia con dipendenti locali potrebbero essere presi di mira dalla legge antiestremismo. La scorsa settimana la censura russa di Internet ha avvertito Google di Alphabet Inc. di smettere di utilizzare YouTube per diffondere quelle che chiamava minacce contro i cittadini del paese, in quello che potrebbe essere un preludio alla criminalizzazione.

La legge è stata utilizzata per prendere di mira gli oppositori politici di Putin, incluso il leader dell’opposizione incarcerato Alexei Navalny. Dopo l’attacco all’Ucraina, anche i media indipendenti hanno ricevuto la valutazione, che impedisce loro di entrare in Russia.

Le società della Silicon Valley hanno subito pressioni dal Cremlino dall’invasione di fine febbraio, bloccando alcuni media statali russi.

Rischio per gli utenti

Meta ha cambiato la sua politica per consentire agli utenti in Ucraina di invocare la violenza contro le forze di occupazione e di fare appelli non specifici per la morte di Putin, anche se in seguito ha chiarito che non potevano condividere post che chiedevano l’assassinio di capi di stato.

Gli sforzi di propaganda del Cremlino miravano a ridurre al minimo l’entità della guerra in Ucraina, che descrive come una ‘operazione militare speciale’. Le autorità hanno bloccato o chiuso la maggior parte dei media indipendenti, mentre molti giornalisti sono fuggiti all’estero.

La pressione del governo sulle società tecnologiche straniere per ora si concentra sulle piattaforme di condivisione delle notizie. La Russia non intende bloccare il servizio di messaggistica di Meta, WhatsApp, ha riferito dall’aula dell’agenzia statale Tass. Anche le persone con account di social media Meta non saranno prese di mira, ha riferito Tass.

“Se Meta è riconosciuta come un’organizzazione estremista, né l’accusa né il tribunale possono garantire la sicurezza degli utenti di Facebook e Instagram“, ha scritto su Telegram Pavel Chikov, direttore del gruppo per i diritti umani Agora, prima della sentenza.

Pubblicare annunci su di loro o possedere azioni Meta potrebbe essere considerato un finanziamento di attività estremiste, ha affermato.

I servizi di Instagram e Facebook sono ancora disponibili in Russia attraverso reti private virtuali, sebbene la Russia abbia adottato misure per limitare l’accesso alle VPN negli ultimi mesi. L’utilizzo è diminuito drasticamente dai divieti, con il numero di utenti giornalieri di Facebook in calo del 40 percento e il numero di utenti di Instagram in calo del 16 percento, ha riferito l’agenzia di stampa RBC, citando i dati di Mediascope.