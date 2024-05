Ultime Notizie » Charles Leclerc » F1, Leclerc trionfa a Montecarlo: Pole Position Ferrari per la gara di casa

Leclerc (Ferrari) trionfa nelle qualifiche di Montecarlo: pole position per la gara di casa

DIRETTA MOTORI – Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Monaco, davanti al suo pubblico di casa. La sua prestazione è stata eccezionale, registrando un tempo di 1’10″270, che lo ha portato in testa alla griglia con un vantaggio di 154 millesimi su Piastri. La Ferrari e la McLaren si sono posizionate anche nella seconda fila, con Carlos Sainz e Lando Norris, entrambi distanti più di due decimi di secondo. Nella terza fila, George Russell si è piazzato davanti a Max Verstappen, che ha rinunciato all’ultimo tentativo. Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda hanno completato la quarta fila.

Resoconto delle qualifiche: sorprese e delusioni

Nelle qualifiche, si sono verificate alcune sorprese e delusioni. Sergio Perez è stato una delle delusioni, non riuscendo a passare dalla Q1 e classificandosi solo al 18º posto. Anche Fernando Alonso è stato eliminato nella Q1, piazzandosi al 16º posto. Il Sabato nero dell’Aston Martin si è completato nella Q2, con Lance Stroll che ha chiuso al 14º posto.

La strategia di gara e le prospettive dei piloti

Con la griglia di partenza stabilita, i piloti ora concentreranno la loro attenzione sulla strategia di gara. Leclerc, partendo dalla pole position, avrà l’opportunità di difendere la sua posizione e cercare la vittoria davanti al pubblico di casa.

Piastri, secondo in griglia, cercherà di sfruttare ogni occasione per superare la Ferrari di Leclerc e conquistare la vittoria. Sainz e Norris, entrambi competitivi nelle qualifiche, tenteranno di guadagnare posizioni e lottare per il podio. Verstappen, partendo dalla terza fila, cercherà di rimontare rapidamente per contendere la vittoria.

Le sfide e le opportunità della gara di Monaco

Il Gran Premio di Monaco è noto per essere una delle gare più impegnative e affascinanti del calendario di Formula 1. Il circuito stretto e tortuoso offre poche opportunità di sorpasso, rendendo la qualifica particolarmente cruciale per il risultato finale della gara.

Tuttavia, la variabilità delle condizioni meteorologiche e la possibilità di incidenti possono rendere imprevedibile l’esito della gara. I piloti dovranno essere concentrati e precisi per capitalizzare sulle opportunità che si presenteranno durante la corsa, mentre le scuderie lavoreranno per elaborare strategie efficaci e reattive per massimizzare il successo della loro squadra.

Dove vedere il GP Monaco di F1 2024 in live streaming e diretta tv

La partenza con la gara del Gran Premio di Monaco di Formula 1, con le spettacolari immagini da Montecarlo, avrà luogo alle ore 15 italiane con la diretta streaming fruibile sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming live su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box.