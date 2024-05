Ultime Notizie » Alex Sandro » Juventus-Monza 2-0: saluti finali di Alex Sandro, terzo posto in Serie A

DIRETTA JUVE – La Juventus ha consolidato la sua posizione al terzo posto in Serie A con una vittoria per 2-0 sul Monza allo ‘Stadium’. Questa vittoria porta la squadra di Allegri a quota 71 punti, mentre il Monza rimane fermo a 45 punti.

Il Monza ha iniziato la partita con determinazione, mettendo subito sotto pressione la difesa della Juventus. Tuttavia, il portiere bianconero Perin ha respinto le prime occasioni, inclusa una parata su D’Ambrosio. La difesa della Juve ha poi bloccato altre tre conclusioni. Ma è stata la Juventus a prendere in mano il controllo del gioco: Fagioli ha colpito la traversa, Izzo ha anticipato Milik e Chiesa ha segnato con un tiro in diagonale al 26′, seguito dal raddoppio di testa di Alex Sandro su corner al 28′. Il brasiliano, alla sua ultima partita con la Juventus, ha poi lasciato il campo in lacrime quando è stato sostituito per ricevere il caloroso applauso del suo pubblico.

La ripresa ha visto Pinsoglio sostituire Perin nella porta della Juventus. Il Monza ha cercato di reagire subito, ma Pinsoglio ha fatto una grande parata su Birindelli. Chiesa è stato il protagonista della ripresa, colpendo prima il palo con un tiro a giro e poi costringendo Sorrentino a una grande parata su un tiro ravvicinato.

La vittoria della Juventus contro il Monza è stata fondamentale per consolidare il terzo posto in Serie A e quindi la partecipazione alla prossima Champions League. La squadra dell’ex Max Allegri ha dimostrato di avere la determinazione e la qualità necessarie per competere ai massimi livelli, con giocatori come Chiesa in grande forma. Per il Monza, questa sconfitta rappresenta una conclusione di una seconda parte di campionato non come la prima parte, quando aveva sorpreso tutti, ma la squadra sarà sicuramente una bella conferma l’anno prossimo.

JUVENTUS-MONZA risultato esatto finale 2-0 (risultato primo tempo 2-0)

Marcatori Gol: 26′ Chiesa (J), 28′ Alex Sandro (J)

JUVENTUS (3-4-3): Perin (46′ Pinsoglio); Danilo, Rugani, Alex Sandro (73′ Djalo); Weah,

Alcaraz, Fagioli (79′ Nicolussi Caviglia), Iling-Junior; Chiesa, Milik (73′ Vlahovic), Yildiz (87′ Miretti). Allenatore Montero.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, P Marì, Izzo; Pedro Pereira (74′ Kyriakopoulos), Pessina, Gagliardini (46′ Bondo), Birindelli (65′ Zerbin); Colpani (46′ Djuric), V Carboni (81′ Ferraris); Mota. Allenatore Palladino.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi.

Guardalinee: Dario Cecconi e Filippo Bercigli.

Quarto uomo: Niccolò Baroni.

VAR: Daniele Paterna.

Assistente Sala VAR: Gianpiero Miele.

Ammoniti: Carboni V (M), Yildiz (J), Zerbin (M).

Espulso: 90′ Zerbin (M).