La stagione di Formula 1 2024 sarà la 75a stagione del campionato mondiale di Formula 1 nella storia. La F1 ha confermato le date e le sedi dei 30 eventi del prossimo anno, tra cui 24 GP tradizionali e 6 Sprint. Il calendario 2024 prevede gare in diverse parti del mondo, con il primo appuntamento in Bahrain il 2 marzo e con la novità dell’unica gara Sprint europea che si terrà in Austria.

Il prossimo Campionato del Mondo di Formula 1 sarà composto da 30 gare, tra Sprint del sabato e gare tradizionali della domenica. Gli orari delle Sprint sono stati annunciati il 14 febbraio. Per motivi logistici, ci saranno gare ravvicinate in Australia, Giappone e Cina. La stagione inizia il 2 marzo in Bahrain, con gare di sabato per il Ramadan, così come in Arabia Saudita. Imola e Monza ospiteranno gare rispettivamente a maggio e settembre. Suzuka si sposterà da autunno ad aprile e la stagione si concluderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

Le sei Gare Sprint del Campionato del Mondo 2024 di Formula 1 si svolgeranno in diverse città del mondo, tra cui Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, San Paolo e Lusail. Azerbaijan e Belgio non ospiteranno più la Sprint, ma verranno sostituiti da Cina e Miami. La prima Sprint della stagione sarà in Cina ad aprile 2024, mentre solo una Sprint si terrà in Europa, in Austria a fine giugno 2024.

Le sessioni di test (live streaming anche su Skysport.it) sono programmate per il 21-23 febbraio a Sakhir, prima dell’inizio della stagione in Bahrain il 3 marzo.

Il calendario di Formula 1 2024

3 marzo: Bahrein | Sakhir

9 marzo: Arabia Saudita | Jeddah

24 marzo: Australia | Albert Park-Melbourne

7 aprile: Giappone | Suzuki

21 aprile: Cina | Shangai

5 maggio: Miami | Miami

19 maggio: Emilia Romagna | Imola

26 maggio: Monaco | Montecalo-Monaco

9 giugno: Canada | Montréal-Gilles Villeneuve

23 giugno: Spagna | Barcellona-Catalogna

30 giugno: Austria | Red Bull

Ring7 luglio: Gran Bretagna | Silverstone21 luglio: Ungheria | Budapest-Hungaroring28 luglio: Belgio | Spa-Francorchamps25 agosto: Paesi Bassi | Zandvoort1 settembre: Italia | Monza15 settembre: Azerbaigian | Baku22 settembre: Singapore | Singapore20 ottobre: ​​Stati Uniti | Austin – Circuito delle Americhe27 ottobre: ​​Messico | Città del Messico – Autodromo Hermanos Rodríguez3 novembre: Brasile | Interlagos24 novembre: Las Vegas | Las Vegas1 dicembre: Qatar | Losail8 dicembre: Abu Dhabi | Abu Dhabi

Ecco il calendario completo con gli orari delle prove libere, qualifiche GP e Sprint:

F1 2024, dove vedere in streaming e diretta tv

Tutte le gare del mondiale 2024 di Formula Uno avranno visibilità completa e in esclusiva su Sky attraverso il canale digitale di Sky Sport F1 (canale 207). Sarà da chiarire in futuro quali gare verranno trasmesse in diretta e in differita in chiaro (su TV8). Per quel che riguarda lo streaming legale, Sky Go e Now Tv trasmetteranno i gran premi della Formula 1 2024 in diretta online.