Ultime Notizie » asta » Meloni Yubari: Lusso e Tradizione delle Aste Giapponesi

GIAPPONE – Sabato scorso, due meloni “Yubari” sono stati venduti all’asta a Sapporo, nell’isola di Hokkaido, per una cifra strabiliante di 3 milioni di yen, equivalenti a oltre 17.000 euro. Nonostante un prezzo leggermente inferiore all’anno precedente, questa coppia di meloni premium ha attirato l’attenzione degli acquirenti, confermando il fascino e il prestigio associati alla frutta di alta qualità in Giappone.

Il Mercato dei Meloni di Yubari

Yubari, una cittadina celebre per i suoi deliziosi meloni, è il cuore pulsante del mercato dei meloni di lusso in Giappone. Gli agricoltori locali prevedono di esportare circa 3200 tonnellate di meloni entro la fine di agosto, con prezzi che si prevede raggiungeranno tra i 7000 e gli 8000 yen a coppia. Questi meloni sono considerati non solo un simbolo di prestigio, ma anche una prelibatezza culinaria da apprezzare.

Culto della Frutta di Lusso in Giappone

I giapponesi hanno un culto della frutta di lusso, e il melone Yubari è uno dei protagonisti indiscussi di questa tradizione. Coltivato con cura sull’isola di Hokkaido e protetto da un’etichetta di qualità, il melone Yubari è un regalo molto popolare e apprezzato, simile al prestigio associato a un buon vino in altre culture.

L’Esposizione della Frutta come Gioielli

Nei grandi magazzini e negozi specializzati del Giappone, la frutta di alta qualità è esposta come gioielli, protetta da una rete bianca e presentata con cura per esaltarne la bellezza e la perfezione.

Anche nei supermercati di base, dove la frutta può costare anche l’equivalente di 2 euro per una singola mela, il rispetto per la qualità e la bellezza della frutta è tangibile.

In Giappone, la frutta non è solo un alimento, ma una vera e propria esperienza sensoriale. I prezzi elevati durante le aste di meloni premium riflettono non solo il loro valore economico, ma anche il rispetto per la tradizione e la qualità che caratterizzano la cultura alimentare giapponese.