Europa League, ottavi: Milan-Manchester United e Roma-Shakhtar Donetsk

DIRETTA CALCIO – Sarà un ottavo di finale di Europa League da brivido ma anche di grande calcio spettacolo per Milan e Roma, uniche due squadre italiane rimaste in gioco in Europa League dopo la eliminazione del Napoli ai 16esimi. Le urne di Nyon hanno sorteggiato le sfide delle due italiane: sarà Milan-Manchester United e Roma-Shakhtar Donetsk.

Milan-Manchester United

L’ultima vittoria del Milan nei 10 precedenti contro i Red Devils (5 vittorie a testa il bilancio) è il 3-0 del 2 maggio 2007 nella semifinale di ritorno di Champions: risultato che consentì ai rossoneri di qualificarsi per la finalissima di Atene poi vinta contro il Liverpool.

Roma-Shakhtar Donetsk

6 sono le sfide giocate tra giallorossi e ucraini: il bilancio è di 4 vittorie dello Shakhtar e 2 della Roma.

Gli ottavi di finale di Europa League 2020-2021

L’ultimo precedente è stato agli ottavi di finale dell’edizione 2017-18 di Champions League, quando la Roma, sconfitta 2-1 in trasferta all’andata, centrò la qualificazione ai quarti vincendo 1-0 al ritorno grazie a una rete di Dzeko.

L’andata è in programma giovedì 11 marzo, il ritorno è fissato per giovedì 18 marzo. La Roma giocherà la prima partita contro la squadra ucraina all’Olimpico, il Milan all’Old Trafford. La finale dell’edizione 2020-21 di Europa League è in programma il prossimo 26 maggio a Danzica.

Questi gli abbinamenti emersi dal sorteggio di Nyon: