Europa League: Napoli eliminato dal Granada ai 16esimi di finale

DIRETTA NAPOLI-GRANADA – La formazione di Gattuso non è riuscita a rimontare il 2-0 subito in Spagna e al Maradona, pur vincendo per 2-1, viene eliminata ai 16esimi di finale di Europa League.

Il gol di Zielinski dopo soli 3 minuti di gioco faceva illudere i partenopei che sarebbe stata la serata giusta per compiere le “remontada”, al 25′ però arrivava il pareggio di Montoro che prennunciava brutti presentimenti. E’ vero che nella ripresa arriva il nuovo vantaggio di Fabian Ruiz al 59′ e che entra anche Mertens al 60′ per l’assalto finale, ma il Napoli non riesce più a segnare (a quel punto aveva bisogno di altri due gol).

NAPOLI-GRANADA risultato esatto finale 2-1

Aggiornamento Marcatori gol: 3′ Zielinski (N), 25′

(G), 59′(N).

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic (46′ Ghoulam), Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas (60′ Mertens); Zielinski; Politano, Insigne. Allenatore Gattuso.

GRANADA (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez (55′ Herrera), Duarte, Neva (46′ Nehuen); Montoro (83′ Vallejo), Gonalons (45’+2′ Victor Diaz), Eteki; Puertas, Molina (83′ Soldado), Kenedy. Allenatore Martinez.

Ammoniti: Kenedy (G), Politano (N), Montoro (G), Duarte (G), Maksimovic (N), Insigne (N), German Sanchez (G), Herrera (G), Bakayoko (N), Koulibaly (N), Foulquier (G).