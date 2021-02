Ultime Notizie » australia » Australia approva la legge che obbliga i giganti della tecnologia a pagare i media locali

L’Australia ha approvato una nuova legge che costringerà le grandi aziende tecnologiche a pagare gli editori locali per i contenuti di notizie utilizzati sulle loro piattaforme. La nuova regola “garantirà che le società dei media siano equamente compensate per il contenuto che generano, il che aiuterà a mantenere il giornalismo di interesse pubblico australiano”, hanno detto giovedì il tesoriere Josh Frydenberg e il ministro delle comunicazioni, Paul Fletcher, in una dichiarazione congiunta.

L’Australia sarà il primo paese in cui le autorità decideranno il prezzo che i giganti della tecnologia pagheranno se i negoziati commerciali con i media locali falliranno, cosa che potrebbe costituire un importante precedente per altri paesi. Tuttavia, la legislazione, che non nomina specificamente Facebook o Google, è stata modificata all’ultimo minuto dopo che Facebook ha limitato le notizie per i suoi utenti australiani.

La versione approvata dal Parlamento giovedì dà al governo il potere di esentare le società tecnologiche dal processo di arbitrato se dimostrano di aver dato un “contributo significativo” all’industria dei media australiana. Alcuni legislatori ed editori hanno avvertito che l’emendamento potrebbe escludere i piccoli media dal sostegno.

La legge rivista prevede anche un periodo più lungo per le aziende tecnologiche per raggiungere accordi con i media prima che lo Stato intervenga.

La scorsa settimana Facebook ha deciso di limitare la visualizzazione e la condivisione di notizie nel Paese, in risposta alle pressioni normative volte a costringere la piattaforma a condividere i propri ricavi con gli editori locali. La mossa ha ridotto drasticamente il pubblico di alcuni media australiani, che hanno iniziato a promuovere il download da social network alternativi.

A differenza di Facebook, Google ha scelto di stipulare accordi con i media australiani, anche se in precedenza aveva minacciato di bloccare il suo motore di ricerca nel paese. Nel frattempo, diverse società di media australiane, come Seven West Media, Nine Entertainment e Australian Broadcasting Corp, hanno riferito di essere già in trattative con Facebook.