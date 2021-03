Ultime Notizie » Diretta Milan Manchester United » Milan eliminato in casa da Pogba, in Europa ci resta solo la Roma

DIRETTA CALCIO – Il Milan ha perso a San Siro 0-1 contro il Manchester United e viene eliminato dall’Europa League (dopo l’1-1 all’Old Trafford). A decidere le sorti dei rossoneri è stato l’ex juventino Paul Pogba al 48′ (appena entrato in campo). Dopo la rete dello United, con l’ingresso di Ibrahimovic, il Milan ha provato ad allungare la gara ai supplementari senza riuscirci. Il Milan non vince da sei partite nella fase a eliminazione diretta in competizioni europee (3 pareggi, 3 sconfitte), la striscia più lunga da quella registrata tra il 2009 e il 2011.

A questo punto a rappresentare l’Italia in Europa vi è rimasta solo la Roma, la quale dopo aver vinto 3-0 in casa nella gara di andata, ha vinto anche in trasferta nella gara di ritorno contro lo Shakhtar, nella partita giocata alle 18:55.

MILAN-MANCHESTER UNITED risultato esatto finale 0-1

Marcatori gol: 48′ Pogba

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (65′ Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo (65′ Ibrahimovic). Allenatore Pioli.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford (46′ Pogba); Greenwood. Allenatore Solskjaer.

Ammoniti: Kalulu, Dalot, Kjaer, Shaw, Hernandez.

Vignetta Divertente di Milan Manchester United 0-1