Ultime Notizie » Donazioni » Donna guadagna 3mila dollari in donazioni mentre trasmette in live streaming come dorme

Una nuova forma di guadagnare online soldi in questi tempi duri di pandemia Covid. Metti una videocamera che trasmette in live streaming online mentre dormi e ricevi donazioni durante la siesta fino a raggiungere i 3000 dollari. Sembra un sogno, ma è una cosa reale, qualcosa che è successo su Twitch.

Twitch è una piattaforma in cui le persone possono trasmette streaming dal vivo facendo ogni sorta di cose, principalmente giocando, ma si possono trovare altre categorie che, senza violare i termini di utilizzo della piattaforma, possono avere un successo impressionante. Questo è il caso di uno streamer di nome Wang Yiming di Taiwan, che ha fatto scalpore quando il suo video addormentato è riuscito a ottenere $ 3000 in donazioni.

Wang era un membro del gruppo pop malese AMOi-AMOi, anche se ora vive a Taiwan.

La trasmissione è iniziata alle 17:00 e gli spettatori hanno raggiunto Wang mentre si preparava per andare a dormire. Si è messo una maschera per gli occhi e ha fatto un pisolino di cinque ore fino alle 22:00.

La trasmissione live streaming è riuscita ad attirare migliaia di spettatori, con un massimo di 11.200 spettatori simultanei. Durante il tempo in cui dormiva è riuscito a guadagnare 3.000 dollari in donazioni e introiti pubblicitari. Il motivo per cui si è deciso di pagare per qualcosa del genere è ancora sconosciuto (sicuramente non lo dirà mai).

Anche se non ha fatto letteralmente nulla, la trasmissione di Wang ha contribuito a rafforzare il suo profilo fino alla posizione di miglior emittente di Taiwan durante quelle cinque ore, attirando ancora più follower. Non sai mai dove si apriranno le porte, ma è chiaro che conoscere i gusti del tuo pubblico è una buona chiave per avere successo in internet.