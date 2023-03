Ultime Notizie » Benfica Inter » Champions League: ai quarti Milan-Napoli Benfica-Inter, tutti gli abbinamenti

DIRETTA CALCIO – Si sono svolti a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di Champions League 2022-2023. Ci sarà un EuroDerby tutto italiano con Milan-Napoli mentre l’altra italiana sarà impegnata in Benfica-Inter. Gli altri due abbinamenti usciti sono Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco.

Le gare d’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League sono in programma per martedì 11 e mercoledì 12 aprile. Quelle di ritorno la settimana successiva, ossia martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Tutte le partite inizieranno alle ore 21 italiane. La vincente di Milan-Napoli troverà in semifinale (andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio) la vincente di Benfica-Inter. La vincente di Real Madrid-Chelsea troverà la vincente di Manchester City-Bayern Monaco. La Finalissima si giocherà il 10 giugno a Istanbul.