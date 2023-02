Ultime Notizie » Juventus » Ottavi di Europa League, si gioca Juve-Friburgo e Roma-Real Sociedad

DIRETTA CALCIO – Effettuato a Nyon il sorteggio degli ottavi di Europa League. La Juventus, fresca del successo in casa del Nantes con una tripletta del Fideo, pesca i tedeschi del Friburgo (confronto inedito), mentre la Roma, dopo aver superato il Salisburgo, affronterà gli spagnoli della Real Sociedad.

Il Beis affronterà il temuto Manchester United che negli spareggi ha eliminato il Barcellona. Entrambe le italiane giocheranno la gara d’andata in casa. Le partite sono in programma il 9 e il 16 marzo.

Il quadro completo degli abbinamenti, le partite di andata: Juventus-Friburgo, Leverkusen-Ferencvaros, Manchester Utd-Betis, Roma-Real Sociedad, Shakhtar-Feyenoord, Siviglia-Fenerbahce, Sporting-Arsenal, Union Berlino-Royale Union SG.

Definito anche il tabellone degli ottavi di finale di Conference League. La Lazio ha pescato gli olandesi dell’AZ Alkmaar, terza forza al momento in Eredivisie. La Fiorentina, invece, dovrà affrontare i turchi del Sivasspor (12esimi in Süper Lig). Per entrambe le squadre italiane sarà un confronto inedito.