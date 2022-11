Ultime Notizie » Diretta Europa League » Sorteggio Europa League con Roma e Juventus Streaming TV, orari e dove vederlo

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League si terrà lunedì 7 novembre 2022 a partire dalleore 13:00 italiane. Diretta streaming con le immagini dalla sede dell’Uefa a Nyon in Svizzera, sul sito online della federazione. Le partite d’andata sono in programma per il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno sarà il 23 febbraio. Al sorteggio partecipano 16 squadre e funziona così: ognuna delle otto seconde classificate della fase a gironi di Europa League (teste di serie) sarà abbinata ad una delle otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League (non teste di serie).

Teste di serie (le seconde della fase a gironi, disputeranno la gara di ritorno in casa): PSV (Olanda), Rennes (Francia), Roma (Italia), Union Berlino (Germania), Manchester United (Inghilterra), Midtjylland (Danimarca), Nantes (Francia), Monaco (Principato di Monaco/Francia).

Non teste di serie (le “retrocesse” dalla Champions): Ajax (Olanda), Leverkusen (Germania), Barcellona (Spagna), Sporting Lisbona (Portogallo), Salisburgo (Austria), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Siviglia (Spagna), Juventus (Italia).

Le vincitrici degli otto spareggi andranno a giocare gli ottavi di finale, dove raggiungeranno le otto prime dei gironi: Arsenal, Fenerbahce, Betis, Royale Union, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo e Ferencvaros. Mentre le squadre sconfitte usciranno definitivamente dall’Europa per questa stagione.