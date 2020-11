L’ultima iniziativa dell’Istituto Schiller, di Helga Zepp-LaRouche.

Settantacinque anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, il mondo è minacciato da una nuova dittatura fascista. Questa volta si tratta di un tentativo da parte della City di Londra (storico quartiere finanziario, sede della Borsa e della Bank of England), di Wall Street e di diverse importanti banche centrali di consolidare il pieno controllo su tutti gli investimenti finanziari a beneficio dei super ricchi ed a scapito delle classi medie e dei poveri di tutto il mondo. La “transizione ecologica” che vendono significa un assorbimento finanziario distruttivo delle economie, il colore “verde” è solo la bandiera del loro scopo di saccheggio.

Lo chiamano “Big Reset“. Con il pretesto di ricostruire l’economia mondiale dopo la pandemia COVID-19, i principali banchieri privati ​​e miliardari intendono attuare un “cambio di regime“, per cui la politica monetaria e fiscale non sarà più decisa dai governi eletti ma direttamente dalle banche centrali private e dai principali attori finanziari.

In questa fase finale della decennale politica neo-malthusiana a favore degli speculatori, consoliderebbero il controllo finale su tutti gli investimenti e li incanalerebbero interamente nelle “tecnologie verdi”, tagliando così tutti gli investimenti nei settori produttivi energetici ad alta tecnologia, industria, agricoltura e infrastrutture.

Se questo piano, promosso dal World Economic Forum con una serie di conferenze sul “Great Reset“, avrà successo, significherà la fine delle nazioni industrializzate del cosiddetto settore avanzato, e la morte di milioni, e poi miliardi, letteralmente, persone nei paesi in via di sviluppo.

Esiste una relazione diretta tra la produttività di un’economia, inclusa la densità del flusso energetico dei suoi processi produttivi, e il numero di esseri umani che può supportare. Se l’intera economia mondiale è “decarbonizzata“, in quella che Schellnhuber e i suoi collaboratori chiamavano già anni fa la “Grande trasformazione dell’economia mondiale“, compresa l’uscita dall’energia nucleare e dalla ricerca, allora il numero di persone che può essere sostenuto supererà a malapena un miliardo. E gli altri sette miliardi? Questo approccio, se non invertito, può solo portare al caos e a una nuova guerra mondiale.

Parte integrante del “Great Reset” è il piano per introdurre le criptovalute e la digitalizzazione delle valute. Questa modifica consentirebbe la piena sorveglianza di tutti i dati personali in qualsiasi campo di attività economica, completando quanto già in corso con la sorveglianza della NSA e del GCHQ.

Se la società continua a operare a beneficio di un’élite finanziaria privilegiata, questa digitalizzazione delle valute sarà utilizzata per svalutare il debito non pagabile accumulato attraverso gli ammortamenti e l’inflazione, come accadde in Germania nel 1923. Le persone e l’economia produttiva stessa saranno saccheggiate. La digitalizzazione delle valute può trovare applicazioni utili solo se la società è orientata al beneficio del bene comune.

L’attuale sforzo per stabilire il controllo totale sulla politica monetaria e fiscale, dando il controllo alle banche centrali nel quadro del “Great Reset” e imponendo un Green New Deal, si basa sugli stessi principi fascisti della politica del Presidente della Reichsbank di Hitler, Hjalmar Schacht, e deve essere assolutamente respinto.

Attraverso la petizione online viene chiesto:

Una separazione globale del settore bancario attraverso la legge Glass-Steagall , per porre fine a ogni sostegno al settore speculativo e bancario di investimento e la chiusura dell’economia sommersa.

, per porre fine a ogni sostegno al settore speculativo e bancario di investimento e la chiusura dell’economia sommersa. Il ripristino della sovranità sulle valute nazionali.

La creazione di una banca nazionale in ogni paese e il ritorno della creazione di credito ai governi sovrani.

La creazione di un nuovo sistema di crediti nella tradizione dell’intenzione originaria del Sistema di Bretton Woods di Franklin Delano Roosevelt e dei paesi non allineati alla Conferenza di Colombo del 1976.

L’obiettivo principale è aumentare il tenore di vita di tutti gli esseri umani sul pianeta come condizione preliminare per la pace e superare tutte le sfide attuali, come la pandemia, la fame nel mondo e la povertà.

Un massiccio aumento della produttività grazie al passaggio a nuove piattaforme economiche basate sull’uso commerciale dell’energia da fusione termonucleare e sulla cooperazione internazionale nella ricerca spaziale e nei viaggi.

L’opposizione fondamentale che determina il nostro futuro e quello delle generazioni future è tra una società di sorveglianza di massa sotto il dominio della finanza verde fascista e un mondo di distensione, intesa e cooperazione tra tutti i popoli e le nazioni, nel modo in cui tutti gli umanisti hanno lanciato la sfida e continuano a chiedere ancora oggi. Ci impegniamo a lottare per questo.

Il suddetto testo (tradotto dall’inglese) viene distribuito a livello internazionale e alle persone viene chiesto di firmarlo. Nel 1945, tutti coloro che avevano appena sperimentato il fascismo e la guerra mondiale dissero chiaramente: “Mai più!“.

Ora siamo nell’ora della decisione: abbiamo imparato qualcosa dalla storia o siamo più immorali dei nostri antenati?

Firma la risoluzione in LaRouche PAC.

