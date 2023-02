Ultime Notizie » Dolina Turchia » Enorme Cratere in Turchia: cosa ha causato questa dolina?

Un cratere di 12-15 metri di profondità e 100 metri di diametro si è improvvisamente formato in un terreno sgomberato della città turca di Karapinar, nella provincia di Konya. Un abitante del posto, ha detto che la voragine si è probabilmente formato pochi giorni fa e che tali doline sono comuni nella zona.

Le cause di questa formazione non sono state ancora stabilite, anche se una versione sostiene che ciò sia accaduto a causa della ritirata delle acque sotterranee che avrebbe provocato un cedimento del terreno.

Qualche collegamento con la catastrofe provocata dal Terremoto?

Il professor Fetullah Arik del Centro di ricerca e applicazione di Obruk dell’Università tecnica di Konya ha dichiarato che gli specialisti non possono associare l’aspetto della dolina ai terremoti verificatisi in Turchia: “In altre parole, questa dolina non ha alcuna relazione con precedenti grandi terremoti, né con l’attuale terremoto. Forse stava per crollare e questo avrebbe potuto avere un effetto? Forse“.