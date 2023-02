Ultime Notizie » Aggiornamento Terremoto » Enorme crepa larga 200 metri taglia in due un campo in Turchia [VIDEO]

Un’enorme crepa larga 200 metri e profonda circa 30 metri, originatasi dai terremoti che lunedì hanno scosso la Turchia sudorientale, ha causato la spaccatura a metà di un campo di ulivi nel villaggio di Tepehan, nella provincia turca di Hatay. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito durante il terremoto una forte esplosione e di aver visto una luce verde uscire dal campo. Terminato l’evento tellurico, i residenti, che stavano monitorando l’area con un drone, hanno osservato che l’oliveto di 35 mila metri quadrati era diviso in due da una stretta apertura.

“C’è stata una grande esplosione, non l’ho vista, ma ho sentito un suono”, ha detto un abitante del villaggio di Tepehan, che ha aggiunto che quando ha

esaminato l’oliveto ha scoperto che era in rovina ( guarda il video ). “Era tutto un campo proprio qui […] non so cosa sia successo”, ha sottolineato.

Un altro abitante ha affermato che “ci sono persone che l’hanno visto esplodere l’oliveto. Non potevo crederci. Da qui usciva del fumo verde”, ha concluso. L’autorità di gestione dei disastri del paese ha riferito sabato che il bilancio delle vittime in Turchia è salito a 25.400, mentre il numero dei feriti ha superato gli 80.000.