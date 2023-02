Ultime Notizie » bologna » ⚽ Come vedere Bologna-Inter Streaming Gratis 📺 e Diretta TV invece di Roja Live Club

Dove vedere Bologna-Inter Streaming Gratis. I nerazzurri, seconda forza del campionato con 47 punti (3 vittorie nelle ultime 4 partite in Serie A), devono fare attenzione a questo Bologna del grande ex Thiago Motta. Infatti, solamente il Napoli capolista ha fatto più punti nelle ultime 6 partite di campionato rispetto al Bologna che si trova all’8° posto (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) prima di questa 24a giornata. E oggi affronta l’Inter, fresca della vittoria in Champions contro il Porto (1-0) con la speranza di poter partecipare ad una competizione europea per la prima volta in più di due decenni.

Fischio d’inizio alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 26 febbraio 2023, allo stadio Dall’Ara di Bologna. Di seguito le informazioni per vedere la partita Bologna-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Bologna-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Bologna: Recuperato Sansone, ma dovrebbe partire in panchina. Arnautovic out per un problema muscolare. Davanti Barrow verso la conferma. In difesa torna Soumaoro. In casa Inter: Skriniar (mal di schiena) e Dimarco (affaticamento) non convocati, in difesa tocca ancora ad Acerbi. In attacco Lukaku in vantaggio su Dzeko per affiancare Lautaro. In regia si dovrebbe rivedere Brozovic con Calhanoglu e Barella.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Barrow. Allenatore Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Bonifazi, Zirkzee.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Correa.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Lautaro Martínez è a caccia della sua 100ª vittoria in Serie A (158 match fin qui): contro il Bologna ha segnato due reti, anche se entrambe al Meazza. Nelle tre sfide contro i rossoblù disputate al Dall’Ara in campionato è infatti sempre rimasto a secco.

Bologna-Inter in TV, che canale?



Bologna-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita è disponibile anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La telecronaca di Bologna-Inter su DAZN è a cura di Ricky Buscaglia con commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky invece ci saranno Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

Bologna-Inter Streaming Gratis senza Roja Live



Bologna-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su “Rojadirecta TV” perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Bologna-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per la partita da vedere Bologna-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta Streaming” è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.