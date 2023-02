CR7 Cristiano Ronaldo ha portato il suo club, l’Al Nassr, a una clamorosa vittoria questo sabato contro il Damac nel 18° turno della Saudi Arabian Professional League. La stella portoghese è stata inarrestabile e ha segnato tre gol in soli 45 minuti.

Il primo gol è arrivato su calcio di rigore dopo 18 minuti. Il portoghese aumenta ancora il punteggio cinque minuti dopo con un tiro di sinistro dopo un passaggio filtrato del suo compagno di squadra Sultan Al-Ghanam. Infine, 44 minuti dall’inizio della partita e in contropiede, Ronaldo ha realizzato il suo terzo gol come nei suoi momenti migliori.

Con questo risultato Al Nassr raggiunge quota 43 punti e si riprende la leadership della competizione, battendo di due punti Al Ittihad, che è secondo in classifica.

