Ultime Notizie » cervello » Elon Musk crede nella teoria che un parassita cerebrale ci controllerà

Elon Musk è ben noto per i suoi esperimenti eccentrici e aziende che hanno spinto la tecnologia oltre i propri limiti. La personalità dello scienziato, inventore e magnate non è di quelli che girano intorno e non si fa scrupoli nell’esprimere i propri pensieri. In precedenza, Elon Musk ha esternato le sue teorie secondo cui viviamo in una realtà simulata e ora ha usato il suo account Twitter per sostenere che un parassita cerebrale è quello che costringe gli umani a generare intelligenza artificiale avanzata.

Il CEO di Tesla e SpaceX ha risposto a un post del National Geographic su come la toxoplasmosi, che è un comune parassita presente nei gatti, sembra stia causando la sconsideratezza delle iene nei confronti di pericolosi predatori come i leoni.

Un colpo di scena inaspettato

Ma in una svolta inaspettata, Elon Musk ha fatto un enorme salto di logica e ha twittato la sua strana teoria su come la toxoplasmosi avrebbe influenzato gli esseri umani. Secondo la sua logica, proprio come le iene diventano spericolate a causa di questo parassita, quest’ultimo porterebbe gli umani a creare un’intelligenza artificiale avanzata.

Leggi anche > The Mars Project: Libro Profezia sui Viaggi a Marte con Elon

“La toxoplasmosi infetta i ratti, poi i gatti e poi gli esseri umani che realizzano video sui gatti”, ha twittato Musk. Ha poi aggiunto che i risultati dell’addestramento all’intelligenza artificiale per raggiungere l’ “intelligenza sovrumana” sono realizzati con “video di gatti su Internet”, “il che rende la toxoplasmosi il vero arbitro del nostro destino”.

Toxoplasmosis infects rats, then cats, then humans who make cat videos. AI trains achieves superhuman intelligence training on Internet cat videos, thus making toxoplasmosis the true arbiter of our destiny. — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021

Verità o fantascienza?

La toxoplasmosi è un’infezione causata dal parassita Toxoplasma gondii, che di solito infetta ratti e topi.

Leggi anche > Sindrome di Asperger: Elon Musk e gli altri Miliardari Neurodivergenti

Sebbene possa diffondersi anche ad altri animali, tra cui gli umani. Si stima che più di due miliardi di persone nel mondo siano infettate da questo parassita cerebrale. Va notato che in situazioni normali è alquanto innocuo. Tranne nei casi di donne in gravidanza e persone con sistema immunitario indebolito. Il parassita viene solitamente trasmesso attraverso il consumo di carne cruda infetta e l’esposizione a feci di gatto infette.

Ma gli scienziati ritengono che l’infezione da toxoplasmosi nei roditori e in altri animali li renda meno timorosi dei loro principali predatori. Quindi questi roditori “coraggiosi” si avvicinano ai gatti e finiscono per essere mangiati da loro. È così che la malattia si trasmette dai roditori ai gatti e poi all’uomo.

La ricerca suggerisce che le persone che risultano positive alla toxoplasmosi possono mostrare comportamenti più rischiosi. In un’indagine pre-controversia, quasi 600 persone dalla Repubblica Ceca e 370 dalla Turchia sono risultate positive alla toxoplasmosi. Hanno scoperto che in generale erano più inclini agli incidenti stradali.

Quindi è vero o è un mito? Secondo i test, questo risultato era dovuto a ‘tempi di reazione lunghi’ e non a avventatezza come nel caso dei roditori. Quindi, secondo la scienza, non ci sono solide basi a sostegno della teoria di Elon Musk sul parassita cerebrale che ci costringe a generare intelligenza artificiale. Sebbene questa sia una lettera aperta all’immaginazione di ognuno, cosa ne pensi?